Ak sa práve chystáte na rande, vedzte, že existujú veci, kvôli ktorým sa môže táto, inokedy príjemná aktivita, zmeniť na horor a vaše šance na úspech budú nulové. Neznamená to, že musíte v tej chvíli začať panikáriť, zaseknúť sa a nakoniec nikam nevyraziť len preto, že je tu možnosť fiaska. Tie sú a budú číhať všade. Preštudujte si našich sedem smrteľných hriechov, pekne sa oblečte a dúfajte, že si vaše rande bude počínať rovnako bravúrne ako vy.

1. Ponáhľať sa so sexom

Nikde nie je napísané, kedy je ten pravý čas začať intímne žiť s novým partnerom. Jedno je ale jasné, vždy je lepšie, keď vás muž najskôr lepšie spozná, aby mohol tiež oceniť vaše ostatné kvality. Ak sa s ním totiž rovno vrhnete do postele, riskujete to, že si vás zaradí do kategórie, v ktorej nechcete skončiť, hovorí sa jej "úlety".

Toto na rande nerobte. Zdroj: Shutterstock

2. Príliš rýchlo sa otvoriť

Množstvo informácií, ktoré o sebe podáte, je tiež nutné správne načasovať. Rozprávať okamžite o svojich traumách z detstva alebo podobné intímne historky musíte správne načasovať. Ak už viete, že medzi vami je dostatočne silné puto, že ho už len tak niečo nevystraší, až potom sa môžete skúsiť zveriť so svojimi najsmutnejšími alebo nejtrápnejšími zážitkami.

3. Priveľa volať, písať alebo emailovať

Je pravda, že žijeme v dobe, keď technické vymoženosti uľahčujú ľuďom život, avšak občas ich využívame nevhodne. Muži sú vo svojej podstate lovci a chcú dobývať nie byť dobývaní. Preto sa skúste premôcť, aj keď je to mnohokrát naozaj ťažké, mobilný telefón máme stále pri sebe a on nezvoní a nezvoní. Ak mu budete často volať alebo písať, bude to mať všetko presne opačný efekt, odradíte ho.

Toto na rande nerobte. Zdroj: Shutterstock

4. Špehovať

Ak ste ten typ, ktorý upadá do pokušenia zakaždým, keď vidí partnerov telefón položený na stole a v okamihu, keď sa on vzdialil na toaletu, by ste chceli doň len tak rýchlo nazrieť, čo sa v ňom skrýva, zabudnite na to! Nie je nič horšie, než strata dôvery. A toto je zásadné porušenie pravidiel.

5. Predstierať orgazmus

Ak si myslíte, že predstieranie orgazmu je niečo ako nevinná lož, tak si to poďme povedať, je to obrovská chyba. Myslíte si, že budete schopná predstierať orgazmus až do konca života, ak sa napríklad stane, že s týmto mužom nakoniec skončíte vo zväzku manželskom? Akonáhle si totiž bude raz myslieť, že to, čo robil, vám robí dobre, tak si vlastne len šliapete po vlastnom šťastí. Niečo predstierať je vždy zlé, v tomto ohľade to ani neprináša žiadne pozitíva.

Toto na rande nerobte. Zdroj: Shutterstock

6. Dúfať, že sa zmení

Ak už počas randenia máte výhrady proti niektorým jeho vlastnostiam, nečakajte, že sa to nejako s vekom zmení. Ľudia sa nemenia, ak áno, je to naozaj výnimka. S vekom sa len isté vlastnosti môžu potlačiť a iné viac vystúpiť na svetlo, avšak nikdy nevymiznú úplne. Takže ak nie ste spokojná, hľadajte ďalej.

7. Zabúdať na seba

Či ste vo vzťahu alebo nie, je vždy dôležité, aby ste sa snažili o to, čo chcete vy a dbať o to, aby vás ľudia a veci okolo robili šťastnou. Ak budete sama seba vo vzťahu ignorovať a budete robiť všetko len pre toho druhého, môže sa vám stať, že sa jedného dňa zobudíte a nebudete si istá, kto ste, čo od života chcete, pretože ste celý život prežili plnením prianí a podriaďovaním sa okoliu.