Ak už jeden z partnerov toho druhého nemiluje, zbytočne sa to snaží skrývať. Jeho činy - a najmä slová - hovoria jasne. Milé dámy, správanie muža vo vzťahu veľa prezrádza. Ak nasledujúce vety v poslednom čase počúvate príliš často, mali by ste spozornieť. Jeho city k vám ochladli a ak niečo nezmeníte (spolu), hrozí vám rozchod.

Ak muži hovoria takéto vety, ich láska k vám sa už zrejme skončila. Zdroj: Shutterstock

Keď muži svoje ženy nemilujú, často hovoria nasledujúce vety:

1. Nechcem ti to povedať

Muži sa všeobecne vyhýbajú dlhým rozhovorom a na mnohé otázky radi odpovedajú jednoslovne. Ale aj to je lepšie ako nič! Ak vám už partner nechce povedať ani len to, ako strávil deň v práci, máte vážne problémy. Ak muž nie je zvedavý na názor svojej ženy, prípadne s ňou nekonzultuje svoje rozhodnutia, niečo nie je v poriadku. Je to veľmi zlé znamenie.

2. Tvoj problém ma nezaujíma, rieš si ho sama

Je to veľmi krutá veta. Ale jednoznačne odhaľuje problém vo vzťahu. Muž sa z neho snaží vyslobodiť. Necíti sa dobre, túži byť sám. Problémy partnerky ho zaujímajú dovtedy, kým k nej niečo cíti. Ak láska odíde, žiaľ, zmizne aj záujem. Zamilovaní ľudia chcú byť spolu, zdieľať krásne zážitky, ale aj ťažkosti a problémy. Snažia sa tomu druhému pomôcť. V opačnom prípade sa schyľuje k rozchodu.

3. Ak sa ti to nepáči, nájdi si iného

Touto vetou muži vlastne ženám naznačujú, že nechcú nič meniť. Už sa nechcú o nič snažiť. Je im to jedno. Ak sa partnerke niečo nepáči, nech hľadá šťastie inde. Hovoria to vtedy, keď k nej už naozaj nič necítia. Dvaja milujúci ľudia sa k sebe správajú úctivo a rešpektujú sa. Záleží im na tom, aby bol ten druhý šťastný a sú ochotní veci (aj seba) meniť a zlepšovať.

4. Už ti nedôverujem

Odtiaľto už cesta späť často nevedie. Ak žena stratí mužovu dôveru, je takmer nemožné získať ju späť.

5. Rob si, čo chceš

Mnohí túto vetu používajú, keď sú nahnevaní. Ak to však muž myslí vážne, je to naozaj zlé znamenie.

6. Nebuď hysterická

Ženy dokážu veci zbytočne dramatizovať. Muži svoje partnerky často upozorňujú, aby nebrali všetko tak vážne, ale ak ich toto správanie pravidelne rozčuľuje, raz naozaj vybuchnú. Ak už muži nechcú nič riešiť, odmietajú si partnerku vypočuť a jej problémy večne len zľahčujú a prehliadajú, blíži sa koniec.

7. Ale veď jasné, že ťa milujem

Poznáte to? Situácia je nasledovná. Keď sme zamilovaní a nájdeme svoju spriaznenú dušu, neustále si vyznávame lásku. Ak sa však žena musí neustále vypytovať, či ju muž naozaj miluje, niečo je zle. Ona tuší, aká je pravda, ale nechce si ju pripustiť. Vtedy muži rozčúlene odpovedajú a opakujú dobre známu vetu. Ten pocit, tá veľká láska však už v skutočnosti neexistuje.