S priateľom žijem takmer 9 rokov, ale neviem, ako ďalej. Priateľ sa zmenil, na začiatku sľuboval hory-doly, bol rozvedený, vravel, že sa majetkovo vyrovná, potom budeme budovať našu budúcnosť, no nestalo sa tak. Mám pocit, že ma využil, nasťahoval sa ku mne, je lakomý, vypočítavý… Myslela som si, že sa časom zmení. Nič sa nestalo, len on sa ma drží. Pred ním som mala vzťah s človekom, ktorého som úprimne ľúbila, no sklamal ma tiež, podvádzal ma, no stále ho ľúbim. Vrátim sa k bývalému?

Majka

Radí Alena, venuje sa numerológii a rozhovorom s anjelmi

Pani Majka, veľmi túžite po partnerovi, a preto vždy siahnete vedľa. Je smutné, že ste znášali partnerovo správanie 9 rokov a nič ste nespravili. Ani teraz sa ho nechcete pustiť, hoci ste sa už dávno mali postaviť k veci inak a žiadať od neho, aby vás ctil ako ženu. Pýtate sa na bývalého partnera, či ešte budete spolu, anjeli vám odkazujú, že nie.

Pýtajú sa, či ste zabudli na smútok a trápenie, ktoré vám spôsobil. Ale všetko je vo vašich rukách, vždy opakujeme chyby, ktoré spravíme, kým sa nepoučíme. Anjeli vám odkazujú, že by bolo vhodnejšie najprv uzavrieť kapitolu s terajším partnerom a potom sa poohliadnuť po niečom novom. Keď to zvládnete, príde vám do cesty mladší muž, ale nepokazte to zas svojou ochotou. Vy máte byť tá, ktorá bude obletovaná a cenená ako žena, nielen vy dávate partnerovi. Želám vám, aby ste našli pokoj a to, čo stále hľadáte.

Napíšte nám!

Ak vás trápi nejaký problém, krátko ho opíšte, pridajte meno, rok narodenia a nezabudnite pripísať meno veštkyne. Posielajte na email [email protected] s heslom Veštenie! Veštkyne neodpisujú osobne, len v tejto poradni!