92-ročná babička tvrdí, že je dôležité, aby ste sa s niekým nezaviazali už po prvom rande. Kým to s vaším nápadníkom nezačne byť vážne, nepodľahnite pocitu, že sa nemôžete spoznať s nikým iným. Stretávajte sa s ľuďmi, pretože len vtedy budete vedieť, po kom naozaj túžite. 1-2 rande nestačia, aby ste svojho partnera dokonale spoznali.

Ak hľadáte toho pravého, určite sa vám zíde dobrá rada skúsenej ženy. Zdroj: Shutterstock

Podľa vedcov má babička pravdu

Ak začnete s niekým vážne chodiť bez toho, aby ste spoznali jeho pravú tvár, všetko naberie príliš rýchle tempo a vy si nestihnete všimnúť drobné náznaky, ktoré vám o pár rokov môžu znepríjemniť život.

Ak túžite po vážnom vzťahu, nesmiete veci umelo urýchliť. A prečo na tom mužovi vlastne tak lipnete? Pretože ste už dlho nikoho nemali? Pretože vám už tikajú biologické hodiny? Alebo sa s ním cítite úžasne a nedokážete myslieť na nič iné? Ak platí to posledné, využite príležitosť a snažte sa ho poriadne spoznať, ale dajte si čas, nič neurýchľujte.

Počúvnite svoju intuíciu

Ak však cítite, že príčinou vašej snahy mať akýkoľvek vzťah sú prvé dve otázky, cúvnite. Vyrazte do spoločnosti a dajte šancu aj iným mužom. Neznamená to, že musíte chodiť s niekoľkými partnermi naraz! To nie je ani čestné, ani príjemné. Jedno rande však ešte nič neznamená, a ak ste zo stretnutia nemali dobrý pocit, netlačte na pílu! Zajtra sa predsa môžete navečerať s niekým iným...