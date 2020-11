Prvý dojem má veľký vplyv na to, či z flirtu bude niečo viac. Pozornosti mužov väčšinou neujdú práve tieto veci.

Keď muži hľadajú ženu svojich snov, ovplyvňuje ich veľa faktorov. Často si to ani nevšimnú, ale už pri prvom stretnutí podvedome hodnotia svoju vyvolenú a rozhodujú sa, či je pre nich príťažlivá alebo nie.

Toto si muži na žene HNEĎ všimnú. Zdroj: Shutterstock

7 vecí, ktoré si muži všimnú, keď stretnú ženu:

1. Panva

Aj keď to mnohí popierajú, okrúhle ženské boky ich očaria. Ich tvar súvisí s reprodukciou a zdravím a hoci si to muži často vôbec neuvedomujú, v rozhodovaní ich veľmi ovplyvňuje to, či im žena bude schopná vynosiť zdravé dieťa.

2. Prsia

Hoci mnohé ženy sú presvedčené, že mužom sa páčia veľké prsia, ani zďaleka to nie je vždy pravda. Samotná veľkosť pŕs ich až tak nezaujíma. Viac si všímajú ich tvar! Menšie a pevné prsia často považujú za príťažlivejšie. Podvedome si to spájajú s mladosťou a plodnosťou.

3. Dĺžka vlasov

Je pravda, že muži si naozaj všímajú dĺžku ženských vlasov. A častejšie ich priťahujú najmä tie dlhšie. Samotný typ účesu ich však nezaujíma.

4. Červená farba

Na tvári, nechtoch, oblečení alebo na perách - červená farba zvyšuje príťažlivosť ženy. A boli by veľmi radi, keby sme túto šikovnú zbraň využívali čo najčastejšie.

5. Vôňa

Áno, na vôni veľmi záleží, tá zohráva veľkú úlohu v tom, či z prvotného dojmu bude niečo viac. Vďaka feromónom sme s opačným pohlavím schopní komunikovať na neverbálnej úrovni.

6. Iskrivý pohľad

Intenzívny pohľad, iskrenie, tajomno. Nie náhodou je to jedna z najstarších zbraní, ako zaujať človeka, ktorý sa nám páči. Ženy s iskrivým pohľadom sú pre mužov príťažlivejšie. Nezáleží na farbe očí, ale na tom, čo nimi dokáže žena naznačiť.

7. Pery

Muži priznali, že pri prvom stretnutí trávia veľa času tým, že si nenápadne prezerajú pery svojej partnerky. Čím plnšie, tým lepšie, ale to ani zďaleka nie je jediné kritérium, ktoré rozhoduje o tom, či je pre nich žena príťažlivá. Všímať si to však všímajú...