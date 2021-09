Ako je možné, že ženy, ktoré nie sú až také atraktívne, si často nevedia vybrať z množstva nápadníkov, kým dokonalé krásky ostávajú samy? Tu je zoznam niektorých vlastností, ktoré absolútne bodujú u väčšiny mužov.

1. Sebavedomie

Nič nerobí ženu krajšou ako viera v to, že je krásna. (Sophia Loren)

Ak si žena dôveruje v tom, že je krásna a pozná svoju hodnotu, potom to začne aj vyžarovať do sveta ako maják. Obyčajne vyzerajúca dáma, z ktorej sála sebadôvera, poznanie vlastnej hodnoty a istota, je pre mužov oveľa príťažlivejšia ako kráska, ktorú rozhodí každá vyrážka na nose. Sebavedomé ženy vedia prijať kompliment a nikdy samy seba na verejnosti nezhadzujú.

Tieto ženy mužov najviac priťahujú. Zdroj: Shutterstock

2. Ženskosť a bezbrannosť

Silnejšie pohlavie sa rado utvrdzuje v tom, že je naozaj silnejšie, a preto ich priťahujú krehké ženy, ktoré vedia (aspoň naoko) oceniť pomoc šikovného chlapa. Každý muž sa rád cíti veľký a silný a vyžíva sa v úlohe ochrancu, preto mu prejavujte náklonnosť, nechajte ho, nech sa o vás postará a občas mu zavolajte, že potrebujete jeho pomoc. Ale samozrejme, všetko s mierou, nech vás zase nemá za ufňukanú princeznú.

3. Láskavosť

Dobré srdce, ochota pomáhať, postarať sa aj odpúšťať, to je niečo, čo odlišuje naozaj krásnu ženu od atraktívnej bábiky bez duše. Ak viete nájsť to najlepšie v každej situácii, dívať sa na svet pozitívne, milovať s otvoreným srdcom a tešiť sa z maličkostí, ste v očiach mužov atraktívna bez ohľadu na to, ako vyzeráte. U mužov, ktorí nehľadajú len zábavku na jednu noc, ale partnerku na celý život, s týmto rozhodne vyhrávate.

Tieto ženy mužov najviac priťahujú. Zdroj: Shutterstock

4. Nezávislosť

Muži sú fascinovaní ženami, ktoré poznajú svoj cieľ a idú si za ním. Rozhodne uprednostnia babu do koča aj do voza pred pasívnou kráskou, ktorá nevie, čo chce od života. Naozaj atraktívna žena vždy vie, čo chce. Ak sa jej do cesty postavia prekážky, nemrhá časom na obviňovanie iných, ale stáva sa paňou svojho osudu. To ju robí neuveriteľne príťažlivou.

5. Schopnosť žiť tu a teraz

Ženy, ktoré vedia žiť v prítomnom okamihu, sú úplne prítomné vo svojich vlastných životoch a vedia sa tešiť z toho, čo im deň za dňom prináša, sú silnými magnetmi pre mužov. Vitalita a optimizmus sú vlastnosti, ktorým sa ťažko odoláva. Žiaden chlap nehľadá ženu, ktorá sa sústavne vŕta v minulosti a nevie sa cez ňu preniesť, alebo naopak, večnú nespokojnicu, ktorá čaká na to, čo jej spadne do lona v budúcnosti.