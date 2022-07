To, ako sa správate aj vyzeráte, môže totiž ovplyvniť takmer všetko. Počnúc výberom budúceho partnera, cez kamarátstva až po to, či a ako zapadnete do kolektívu medzi nových kolegov. Lebo reč tela a „vyžarovanie“ či podvedomé reakcie sú veľmi dôležité.

Ako byť neuveriteľnej sexi? Zdroj: Shutterstock

Výraz tváre

Chcete byť úspešná a obľúbená? Mali by ste sa často usmievať, lebo zachmúrená tvár naznačuje negatívny postoj k životu aj k práci. Niečo o tom vedia aj vedci z Kalifornskej univerzity, ktorí robili v roku 2011 zaujímavý výskum.

Jeho cieľom bolo dokázať, že aj výraz tváre vám môže pomôcť uspieť v skupine cudzích ľudí a rovnako aj pomôcť nájsť vhodného partnera na život. Tisícke testovaných ľudí ukazovali tie isté tváre prežívajúce rôzne emócie. Výsledok ich bádania bol ohromujúci. Testovaní muži uprednostnili veselé a usmievavé tváre žien a naopak ženy viac priťahovali tváre mužov s hrdým a odmeraným výrazom.

Reč tela

Pôsobíte ustráchane a submisívne alebo dominantne a nebojácne? Podľa vedcov je veľmi dôležitá aj reč tela. Toto tvrdenie je podložené výskumom z roku 2016, keď pozorovali mužov a ženy pri rýchlom zoznamovaní.

Zistili, že ľudia, ktorí neboli ustráchaní a do konverzácie zapájali okrem slov aj rôzne gestá, prípadne nestáli na jednom mieste, bodovali! Naopak, tí, ktorí počas svojho prejavu takmer vôbec negestikulovali, nehýbali sa a neprejavovali žiadne emócie, mali menší úspech. Zdá sa teda, že „soľné“ stĺpy vo vzťahoch – pracovných aj súkromných, neuspejú.

Ako byť neuveriteľnej sexi? Zdroj: Shutterstock

Vôňa

Netvrdíme, aby ste si privoniavali k svojmu kolegovi, ale vo vzťahoch – dokonca aj tých kamarátskych, sa to dá. Privoňali ste si niekedy k svojmu partnerovi? Tak to urobte. Vedecké štúdie totiž tvrdia, že by vás mal priťahovať aj partnerov prirodzený telesný pach. Samozrejme, nie pach neumytého tela po náročnom pracovnom dni, ale vôňa čistého tela bez použitia parfumu.

Mužov údajne priťahujú ženy, ktoré vôňou pripomínajú ich obľúbené pochúťky. Ak vraj budete voňať po čipsoch, slanine alebo sladkých šiškách, máte u nich vyhraté. Naopak, ženám sa podľa iného výskumu páčia muži, ktorí „voňajú“ po cesnaku, ale aj aviváži. V práci samozrejme uprednostnite ľahký, nevtieravý parfum.

Vlasy

Ženy uprednostňujú na mužoch krátky zostrih a dokonale čisté vlasy. Nečudo. Stretnutie s človekom, ktorého hlava nevidela šampón už aspoň týždeň, v každom vytvorí pocit, že ide o človeka, s ktorým by rozhodne spolupracovať nechcel.

Mužov jednoznačne viac priťahujú ženy s dlhými vlasmi. Vedci tvrdia, že za to môže evolúcia. Rýchlo rastúca dlhá hriva je jedným zo znakov dobrého zdravia. V mužskej hlave sa teda toto porovnanie pretransformuje na schopnosť rodiť deti, aj keď popravde, počas pracovného stretnutia či posedení pri šálke kávy, myslíte na niečo úplne iné.

Ľutovanie sa

Určite ste sa už aj vy stretli s ľuďmi, ktorí sa neustále na niečo sťažujú a ľutujú sa. Ak s nimi máte byť zatvorená v jednej miestnosti dlhšie ako hodinu a nedajbože s nimi viesť rozhovor, je to v lepšom prípade frustrujúce. Ufňukaných a melancholických ľudí sa naozaj nedá počúvať dlhodobo. Nechtiac o sebe prezrádzajú, že sú slabí a nevedia sa vysporiadať so svojim životom.

Samozrejme, každý má občas deň, keď má všetkého dosť a má náladu pod psa a najradšej by sa rozplakal. Ľudia, ktorí majú sklon „ľutovať sa“, sú však naozaj zlá spoločnosť a skôr či neskôr sa začne pri nich každý cítiť nekomfortne. Zdravé sebavedomie a zvládanie aj ťažkých životných situácií je oveľa príťažlivejšie.