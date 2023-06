Ako sa dostať do finále? 4 účinné polohy pre ženské VYVRCHOLENIE! Takto zažijete slasť...ACH!

Hoci dosiahnuť ženský orgazmus je zložitejšie, výrazne tomu dokážu pomôcť tie správne pozície. Poradíme vám, ktoré vás vynesú do výšin.

Zdroj: Shutterstock

1. Vynovený misionár

Misionárska poloha je stará dobrá klasika pre oboch partnerov. Stačí ju troška ozvláštniť a stane sa pre vás polohou prinášajúcou dokonalý pôžitok. Ľahnite si na chrbát na okraj postele tak, aby sa k vám partner postavil spredu. Položte mu nohy na plecia a pod zadok si dajte vankúš. Vďaka tejto polohe zažijete intenzívnu stimuláciu, ktorá vás privedie až do povestného šťastného konca.

2. „Téčko“

Počas tejto polohy sa partner musí postaviť oproti vám. Vy si ľahnite na vyvýšené miesto, napríklad na stôl, kuchynskú linku alebo inú vyvýšenú plochu. Nohy nasmerujte dohora na partnerove plecia. Vaše telá v profile vytvárajú písmeno T, od čoho je odvodený názov tejto polohy. Hoci muž má kontrolu nad milovaním, vy si to veľmi užijete.

Zdroj: shutterstock

3. Romantické lyžičky

Táto pozícia je nežná a partnerom dovoľuje vzájomnú blízkosť. Ľahnite si na bok a tesne sa k partnerovi pritúľte tak, aby bol on zozadu vášho chrbta. Nechajte ho pohrávať sa s vašimi prednosťami a milujte sa vo voľnejšom tempe. To totiž nahráva hlbokému zážitku, zjednoteniu dychu partnerov a upevneniu láskyplného puta. Ženy pri tejto polohe často veľmi rýchlo dosiahnu orgazmus, a to práve vďaka láskaniu s partnerom, ktoré lyžičky dovoľujú. Celkový pôžitok je teda veľmi intenzívny.

4. Poloha na psíka

V pozícii na psíka je síce dominantnejší muž, ale to vám vôbec nemusí prekážať, pretože vy si to dokonale užijete. Kľaknite si na všetky štyri a nechajte partnera, aby si kľakol za vás. A potom už viete, čo máte robiť. K vášmu vrcholu však dopomôže, ak si položíte lakte na posteľ. Tento trik je zároveň tajným kľúčom k ženskému orgazmu v tejto polohe. Ulahodíte tak nielen sebe, ale aj partnerovi.

Zdroj: Shutterstock

POZOR, toto sú zabijaky ženského vyvrcholenia!

Dopracovať sa k vrcholu sa nedarí každej žene. Netreba sa hneď zmieriť so životom bez uspokojenia. Ženský orgazmus ovplyvňuje množstvo vecí, ktoré s ním zdanlivo na prvý pohľad ani nesúvisia. Neverili by ste, v čom môže byť problém:

Sexi spodná bielizeň

Ak chceme potešiť a zároveň vydráždiť partnera, nosíme sexi nohavičky, najmä tangá. Práve tento typ spodnej bielizne môže spôsobiť, že partner si ju dosýta užije, ale vy zostanete nasucho. Tangá totiž obmedzujú prietok krvi do pohlavných orgánov a to spôsobuje problémy s dosahovaním orgazmu.

Zdroj: shutterstock

Alkohol a fajčenie

Alkohol zvyšuje aktivitu pohlavných hormónov, ale znižuje citlivosť erotogénnych zón. A to je dôvod, prečo je v stave opitosti oveľa ťažšie dosiahnuť orgazmus. Ak k tomu pridáte fajčenie, so slastným vyvrcholením sa môžete rozlúčiť. Nikotín totiž nepriaznivo ovplyvňuje sliznice, a tak má fajčenie negatívne dôsledky pre sexuálny život.

Zdroj: shutterstock

Slabé vaginálne svaly

Ak nie ste fanúšička cvičenia a nemáte dostatok pohybu, pravdepodobne vaše vaginálne svaly nie sú v takej forme, ako by ste potrebovali na dosiahnutie orgazmu. Najjednoduchším, ale zato veľmi účinným spôsobom, ako tieto svaly posilňovať, sú Kegelove cviky. Stačí, aby ste trikrát denne tridsaťkrát napínali a uvoľňovali svaly, ktoré používate na spustenie či zastavenie moču. Intenzitu a dĺžku napnutia zvoľte samy.

Nepravidelný sex

Aj nepravidelný alebo menej častý sex môže byť dôvod, prečo je pre vás dosiahnutie orgazmu také náročné. Aby boli vaše svaly správne posilnené a aby ste si udržali sexuálnu túžbu, mali by ste sa milovať minimálne trikrát do týždňa.

Zdroj: Shutterstock

Nadváha a obezita

Jedzte najneskôr tri hodiny pred sexom a orgazmus tak dosiahnete ľahšie. Skúste zo svojej stravy vylúčiť sladkosti, pečivo, nezdravé tuky a veľmi kalorické jedlá.

zabijaci ženského vyvrcholenia Zdroj: shutterstock

