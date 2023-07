Ako je na tom VAŠE MANŽELSTVO: Je čas požiadať o rozvod, alebo si dať ešte šancu?

V manželstve musíte zabrať, inak bude v ohrození viac a viac Foto: Shutterstock

Pravdepodobne žijete v niečom, čo by niektoré páry možno aj nazvali spokojným manželstvom, ale vy viete, že je čo zlepšovať. Ak sa naučíte vychádzať si v ústrety v každodenných maličkostiach, rešpektovať priania druhého a zaujímať sa o neho/ňu, váš vzťah bude stabilnejší. Pozor na tón v hlase. Snažte sa a bude to dobré. No nesnažte sa sám/sama... ale obaja! Inak to nemá význam.