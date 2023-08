Platí to hlavne v prípade žien. Vlasy a chlpy totiž zabraňujú vstupu škodlivých patogénov do nášho tela. Pôsobia ako bariéra a chránia najmä intímne oblasti pred zhromažďovaním škodlivých baktérií. Preto, ak máte napríklad časté mykózy a bakteriálne infekcie, skúste žiletku odložiť bokom a zopár mesiacov fungovať „tam dole“ s chĺpkami. Otestujete tak pravdivosť týchto slov samy na sebe. Isto, nebude to možno okúzľujúci pohľad pre vášho partnera, ale zdravie je predsa prednejšie, či nie?! A keby vám náhodou príliš veľa chĺpkov prekážalo, skúste si ich iba zastrihnúť.