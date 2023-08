Ničia baktérie

Žuvačka (ale bez cukru!) je účinný prostriedok na ničenie baktérií. Chráni zuby pre kazom a zápalom ďasien aktiváciou slín, ktoré odplavujú kyseliny a zvyšky jedla. Posilňuje tiež sklovinu nanášaním ďalšieho vápnika a fosfátu.

žuvačková bublina Zdroj: SHUTTERSTOCK

Posilňujú pamäť

Žuvanie zvyšuje srdcový rytmus, prietok krvi a dodávky kyslíka do mozgu. Jedným z pozitívnych účinkov je to, že sme ostražitejší, lepšie spracúvame myšlienky, ľahšie sa rozhodujeme a posilňujeme pamäť. Funguje to však iba počas žuvania, nie dlhodobo.