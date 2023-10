To, že Azra a Ema sa namiesto roboty omnoho radšej zašívajú, už nie je žiadna novinka. No pri klebetení by si mohli obe uvedomiť, že na každom kroku sú kamery, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Dievčatá z najmladšej generácie veľmi dobre vedia, že pre všetkých sú tŕňom v oku. Bodaj by nie, keď každý okolo maká na úlohách a ony dve buď popíjajú, maľujú sa, sprchujú alebo klebetia. A práve počas toho sa obe vždy rozvalia tak, akoby boli doma a nikto ich nevidel. Azra mala pod sluhovským mundúrom zarezané ultra krátke kraťasy, ale ani to jej nezabránilo, aby sa vyvalila na posteľ, nohy dala široko od seba a celé Slovensko jej vďaka tomu videlo až do žalúdka.