Zaľúbila som sa do ženatého muža. Bol to môj kolega. Doma im to neklapalo. Podal žiadosť o rozvod v čase, keď sme len okolo seba chodili. Od rodiny odišiel počas rozvodového konania, býval na chate, keď sme sa zblížili, nasťahoval sa ku mne. Majú dve deti, aj preto ho to ťahá odo mňa preč, a jeho exmanželka zmenila správanie, rodinu navštevuje čoraz častejšie. Má náš vzťah budúcnosť?

JULKA A DANČO

Dali ste sa dokopy v okamihu, keď sa pre neho niečo končilo a hľadal si nejaký pevný bod. Pri vás si mohol duševne oddýchnuť. Keď sa situácia zmenila, menia sa aj reakcie. Váš vzťah je v zlomovom bode. Nechcete byť len náhradníčkou. Vytvorte prostredie, ktoré nie je konfliktné. Ak boli v manželstve rozpory, tak sa opäť dostanú na povrch. Ujasniť si to musí partner, ktorý vie, čo ho ťahalo preč z manželstva a za vami.