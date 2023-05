Božena má problém: Bojím sa, že ma opustí

Milujem svojho partnera, s ktorým žijem už 5 rokov. On miluje mňa, všetko by mohlo byť v poriadku, ale ja mám prehnaný strach z budúcnosti. Viem, že som úzkostlivá povaha, vždy som taká bola, ale do vzťahu sa to premieta aj tak, že žiarlim. Pritom nemám na čo. Otravujem ho tým a o to viac sa bojím, že ho nakoniec stratím. Nie pre niekoho druhého, ale opustí má kvôli mojej povahe. Nepomáha ani hovoriť si, že čo má prísť, to príde.

Nedokážem to nechať tak…

Psychologička odpovedá: Dá sa na tom zapracovať

Na úzkosti i žiarlivosti, a vôbec celkovo na sebe, sa dá zapracovať - či už v rámci individuálnych sedení u terapeuta, alebo na kurzoch sebarozvoja, na trhu je množstvo beletrie, podcastov, webinárov… Využite tú energiu nespokojnosti k poznaniu, k hľadaniu cesty ako TO - ako SA zmeniť. Vy máte tú moc - naozaj nemusíte čakať na to, čo vám “osud nadelí”. Kdekoľvek začnete, posunie vás to ďalej, či už si kúpite knihu, vypočujete podcast s odborníkom, pocítite radosť na kurze varenia (áno, aj tam)... cesta sebapoznania je prvý krok. Stačí vykročiť.