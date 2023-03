S manželom sme sa brali dvakrát. Mali sme svadbu veľmi mladí a rozvod sme brali ako normálnu vec, že to nevyšlo. Nejaký čas sme boli od seba, ale zase sme sa dali dokopy a dlho to fungovalo. Máme syna, ktorý študuje v zahraničí. Keď odišiel, tak sme sa odcudzili. Nemáme si čo povedať, každý robí to svoje. Už mi opäť napadajú myšlienky, či to má význam. Ale zase – druhý rozvod?

VIERA A PETER

Nie je jasné, čo v živote hľadáte. Väčšina vzťahov nakoniec skĺzne do rutiny a dôraz môže byť na niečom inom ako predtým. Napríklad, že vám takýto vzťah zabezpečuje stabilitu, zázemie. Každému to však stačiť nemusí. Ak hľadáte vášnivú lásku, tá už tu nebude. Ak ju budete hľadať niekde inde, môžete sa sklamať. Ak rozmýšľate o rozvode, tak nerozmýšľajte len o tom, čo môžete získať, ale aj čo môžete stratiť.