Adam Ondrejička redaktor webu Časpreženy.sk

Masturbácia je úplne normálna, zdravá a hlavne príjemná vec. No aj tak sa o nej stále rozpráva menej, ako by si zaslúžila. A to je škoda, lebo… ak si to viete dobre urobiť sama, vaše telo vám za to poďakuje – a váš sexuálny život sa posunie na nový level.