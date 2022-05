Náš vzťah s Markom mi začal pripomínať pomalé umieranie. Za 15 rokov spoločného fungovania sme sa na seba naviazali, vážili si jeden druhého, ale stali sa z nás súrodenci. V dobrom aj v zlom, nikto ma nevedel pochopiť ako on, až na jednu vec. Akonáhle som na neho vybalila, že nášmu vzťahu chýba iskra, nechcel o tom počúvať. Vôbec sme sa nemilovali, dokonca ani na dovolenkách a mne to strašne chýbalo. Nechcela som byť neverná, hoci príležitostí bolo habadej, radšej som sa trápila v nenaplnenom vzťahu.

Pred nespokojnosťou vo vzťahu ušla na dovolenku do Turecka. Zdroj: shutterstock

V to leto som si povedala, že vzťah ukončím. Mala som už dobre po tridsiatke, najvyšší čas, ak chcem so svojím životom ešte niečo urobiť. S kamarátkou sme sa vybrali na dovolenku do Turecka. Hotel, prostredie, more, všetko predčilo naše očakávania. Večer sme sa vždy vybrali do mesta a potom ešte sedeli v lobby pri pohári pivka alebo vína. V tú noc sme čakali na predstavenie tradičných tureckých tancov, keď mi pohľad padol na urasteného muža v bielej košeli a ľanových nohaviciach. Podľa výrazného nosa, obočia a klenby čela som hneď vedela, že to nebude našinec, ani žiadny Rakúšan či Nemec. Výzorom veľmi pripomínal Halita Ergenca, tureckého herca z telenovely Sultán. Bol jeho mladšou kópiou. Prišlo mi to smiešne, lebo tieto seriály vôbec nepozerám, no básni mi o nich moja mama a kolegyne, takže mám trochu prehľad. Opätoval mi pohľad a obaja sme na chvíľu zmrzli. Začalo mi búšiť srdce ako splašené, takúto okamžitú chémiu som ešte nezažila. >>>