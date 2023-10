Vzťah Claudea a Ráchel je pre mnohých veľkým otáznikom tohtoročnej reality šou Love Island. Tieto "srdiečka" rozdelili divákov na dva tábory. Zatiaľ čo jedni im fandia, druhí ich nemôžu vystáť. Má ich vzťah šancu vydržať aj v reálnom živote? To a mnohé iné prezradili vypadnutí účastníci Martin a Tereza v programe eXtra Host.

Ani jeden z vypadnutých súťažiacich neverí, že by medzi dvojicou bola veľká láska. „Robia fakt dobrú show. To si myslím, že je hlavné. Ja tam vidím to, že Claude je mladý a neviem ako môže byť na tie vzťahy,“ priznáva Tereza, ktorá dodáva, že Ráchel nemala ešte šancu spoznať. >>>