Môj priateľ ma rozmaznával od začiatku nášho vzťahu. Všetky kamarátky mi ho závideli. Stále mi vyrábal rôzne prekvapenia, písal básne i zamilované listy. Keď sme sa pohádali, plakal a prosil ma o odpustenie. Pripadalo mi neuveriteľné, ako dokáže jeden chlap vyjadrovať svoje pocity. Bol nielen krásny, ale aj pozorný a citlivý.

I po roku chodenia ho neomrzelo chystať pre mňa zamilované hádanky, kde nájdem darček, súradnice romantických výletov, ktoré som musela uhádnuť, alebo posielanie kvetov za každý deň, čo sa poznáme. Toto všetko krásne sa mi však zunovalo.

Po roku som potrebovala po svojom boku cítiť chlapa. Keď som mu povedala, čo mi vadí a že už nemusí toto všetko robiť, veľmi sa ho to dotklo, urazil sa, potom odprosoval a plakal. No nič sa nezmenilo. Keď som mu povedala, že sa chcem rozísť, zrútil sa a prosil ešte o šancu, vraj sa zmení. Bolo mi ho ľúto, tak som to s ním ešte skúsila.

Moje kamarátky si ťukali po čele, či som normálna, že takého chlapa, ako mám ja, by chcela každá, no to by najskôr museli „chodiť v mojich topánkach“, ako sa hovorí. Nič sa však nezmenilo. Keďže som nechcela zažívať ďalšie slzavé údolia a odprosovania, po čase som mu začala zahýbať. Áno, viem, nebolo to pekné. Nakoniec sa to aj tak všetko prevalilo a rozišli sme sa.