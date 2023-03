Moja dcéra pred pár týždňami zistila, že môj manžel nie je jej skutočný otec. A práve on dal všetko do poriadku. Sme 22 rokov zosobášení a máme 2 deti, 12-ročného syna a 23-ročnú dcéru. Jej otcom je však iný muž. Keď som bola mladá, otehotnela som so svojím vtedajším priateľom. Správu o bábätku neprijal s nadšením. Nebol ochotný prevziať zodpovednosť a postarať sa o rodinu. Opustil ma.

V ôsmom mesiaci tehotenstva som spoznala svojho budúceho manžela. Situácia mu neprekážala a rozhodol sa moje dieťa vychovať ako vlastné. Zaľúbili sme sa do seba a vzali sa. O pár rokov neskôr sa nám narodil syn. Pred deťmi sme nič neriešili. Boli sme šťastná rodina. Dcérin skutočný otec sa s návštevami ani neobťažoval.