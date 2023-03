Vždy som mala polodlhé vlasy, nebola som s nimi vôbec spokojná. Už nie sú také. Dala som si ich poriadne ostrihať a musím priznať, že ma veľmi zmenili! Môj nový účes sa mi hneď zapáčil a odchádzala som od kaderníka s takým vysokým sebavedomím ako ešte nikdy. Myslím, že som omladla minimálne o 10 rokov! Kaderník mi vyčaril vzdušný účes a netuším ako, ale podarilo sa mu zväčšiť aj objem, konečne som nevyzerala ako zmoknuté kura (alebo sivá myš), ani jedno nie je pre ženu veľmi lichotivé...

Keď som prišla domov, hneď som vytiahla zo skrine červené šaty a išla do práce. Po dlhej zmene som stála na vlakovej stanici, keď som si všimla jedného muža, ako sa ku mne nenápadne približuje. Slnko mi svietilo do očí, žmúrila som do lúčov, oslepená a zmätená. Pristúpil ku mne, ten hlas som okamžite spoznala. Nepozdravil sa, vyslovil len jednu vetu: "Rýchlik už odišiel?"