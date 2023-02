Príliš neskoro som si uvedomila, že sa mi páči môj švagor. Vlastne nielen páči, ja po ňom bytostne túžim...

Sestre a mne sa vždy páčili úplne iné typy mužov. Mňa zaujmú tvrdší, vášnivejší chlapi, ju priťahuje pokoj a spoľahlivosť. A tak sa stalo, že keď mi začal dvoriť utiahnutý, bojazlivý chlapec, zaľúbila sa do neho moja sestra - a nie ja. Adam sa ma snažil zbaliť, ale po nejakom čase to vzdal a našiel si cestu k mojej sestre. Dnes je to už len vtipná rodinná historka o tom, ako sa to medzi nimi (alebo nami?) začalo...

Adam odvtedy žije s mojou sestrou a môj život sa vyvinul celkom inak. Vydala som sa za skutočného lámača ženských sŕdc. Aj som ho čoskoro prichytila s dlhonohou asistentkou... Neskôr som mala ešte jeden dlhší vzťah, ale ani ten sa neskončil dobre. Hoci medzitým som sa veľmi zmenila a naučila som sa oceňovať spoľahlivých, normálnych mužov. Asi aj to je dôvod, prečo som pred pár mesiacmi začala vnímať švagra úplne inými očami...

Túžim po svojom švagrovi... Zdroj: Shutterstock

Predtým som ho vnímala ako nudného otca dvoch detí, ale teraz oceňujem jeho kvality. Žiaľ, zmenila som k nemu postoj práve vtedy, keď sa manželstvo mojej sestry začalo otriasať v základoch. Raz sme sa so švagrom ocitli v obývačke mojich rodičov sami a začali sme sa spontánne rozprávať... O našich životoch, vzťahoch, názoroch na svet. A nevedeli sme prestať.

Adam mi porozprával o problémoch, ktoré s mojou sestrou majú. Aj keď mu ublížila a ich vzťah prestal fungovať, nikdy by svoju rodinu neopustil. "Kiežby sme si vybrali jeden druhého," vyliezlo zo mňa a naozaj, zrazu mi bolo veľmi ľúto, že som ho vtedy nechala ísť.

Držali sme sa za ruky a zrazu som k nemu pocítila neuhasiteľnú túžbu a vášeň. Ešte nikdy som po mužovi takto netúžila. Odvtedy ma Adam pravidelne navštevuje a rozprávame sa. Nie, ešte sa medzi nami nič nestalo, hoci sa mi s ním každú noc snívajú erotické sny. Neviem, čo prinesie budúcnosť. Je to bizarná situácia. Viem, že sa s ním veľmi chcem milovať a pravdepodobne mu čoskoro podľahnem. Nešťastie mojej sestry bráni v tom, aby som bola šťastná ja...

Darina