Používanie vibrátora príliš často môže zapríčiniť, že vagína stratí svoju citlivosť alebo dokonca úplne odumrie. Toto potom výrazne sťažuje dosiahnutie orgazmu, ba dokonca to často priam znemožňuje. Presne toto sa stalo aj Silvii, ktorá po tom, ako sa rozišla s priateľom Jurajom zatrpkla na chlapov, no po sexe aj tak túžila. Priateľka jej poradila, aby vyskúšala vibrátor a to sa jej natoľko zapáčilo, že ho používala stále častejšie a častejšie.

sex Zdroj: Shutterstock

Je vibrátor na vine?

Našťastie nás odborníci uisťujú, že niečo také ako syndróm mŕtvej vagíny je len nafúknutá bublina. Používanie vibrátora je podľa sexuológov výborná cesta, ako zažiť niečo krásne a dospieť až k vyvrcholeniu. Dokonca nám jeho "nadužívanie" odporúčajú. To však neznamená, že môžeme tam dolu dočasne znecitlivieť. Ak sa vám to stane, lekári radia: na istý čas si dajte od vibrátora pauzu. Aspoň dovtedy, kým sa telo neresetuje a nie je pripravené na ďalšie sexuálne dobrodružstvá.

Rande s gynekológom

Podľa sexuológov sa sexuálna vášeň u žien, na rozdiel od mužov, nezačína v dolnej časti tela, ale v tej guľatej časti medzi plecami. Je dôležité zistiť pravú príčinu znecitlivenia vagíny a to môže najlepšie posúdiť len gynekológ. Preto, ak máte podobné problémy, dohodnite si návštevu a všetko mu povedzte. K dôvodom znecitlivenia vagíny patrí aj stres, neliečená depresia, nadmerné pitie alkoholu, užívanie drog, fajčenie. Takže, ak vaša sexuálna vášeň pomaly upadá, neviňte hneď vibrátor, nemusí to byť on, kto za to môže.