Kamil

Najpamätnejší sex som mal so staršou partnerkou, s ktorou som chodil pár mesiacov. Naučila ma veci, o ktorých sa mi nesnívalo... Najviac mi utkvel náš prvý análny sex, to bolo niečo! A čo dokázala jazykom, to som tiež v živote nezažil.

Martin

Išli sme s manželkou a so synom domov z lyžovačky, kde sme desať dní nemali príležitosť na nič. Tak som jej už pošepkal, keď sme nakladali kufre, že sa neviem dočkať, kým dorazíme domov. Lenže ona vyčkala, kým syn zaspí, a potom si strčila ruku do gatiek a druhú mne do rozkroku. Netrvalo to ani minútu a obaja sme boli hotoví... Na diaľnici Poprad – Liptovský Mikuláš v 120-tke. POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE