Som plánovací typ a spontánne rozhodnutia mi robia vrásky na čele. Moja kamarátka Ivka sa však nedala odbiť a toľko do mňa hustila, až som súhlasila. Obe totiž milujeme jogu a ten pobyt sa nám zdal ako sen. Malo to však háčik, odlietalo sa už o necelý týždeň. Iva však vybavovanie zobrala na seba a ja som si mohla v práci zariadiť všetko tak, aby som mohla vycestovať. Keď som dva dni pred odletom zistila, že kamoška zarezervovala letenky len s príručnou batožinou, stuhla mi krv v žilách. Aj na predĺžený víkend sa zvyknem baliť do veľkého kufra, nieto na týždeň pri mori. Môj zámer zbaliť si na každý deň iné šaty vystriedali „ťažké“ rozhodnutia o dovolenkovej garderóbe. A podľa toho môj kufrík aj vyzeral… Predná časť bola vydutá tak, že vôbec nespĺňal predpísané parametre.

Na letiskovej bezpečnostnej kontrole sme sa posúvali slimačím tempom. Aby sme ušetrili miesto v kufri, mali sme na sebe hrubé mikiny aj rifľové bundy. Na hlave som mala slamený klobúk, ktorý sa k outfitu vôbec nehodil, a na pleci mi zavadzal batoh a karimatka. Zrazu ma letiskový zamestnanec nasmeroval k stojanu na meranie batožiny. Samozrejme, že som sa nezmestila do stanovených rozmerov, akokoľvek som sa snažila a potila. Zrazu sa pri mne objavil mladý muž a všetko sa zom­lelo veľmi rýchlo. Rozopol môj kufor, vybral z neho kôpku vecí aj hygienické vložky položené navrchu a preložil ich do svojho poloprázdneho kufra. Pot ma zalieval nielen od tepla a námahy, ale už aj od hanby. Spľasnutý kufor bol už, našťastie, v poriadku. Ľuboš, ako sa predstavil, mal nasmerované na rovnaký pobyt ako my.

Akoby to nebolo málo, dostali sme s Ľubošom rovnaký apar­tmán a večer sme sa pri zoznamovacom poháriku už len smiali nad naším letiskovým zážitkom. Vysoký tmavovlasý chlap sa ukázal ako muž činu a džentlmen. Nepríjemnosť bola navždy zažehnaná a pred sebou sme mali sedem krásnych dní plných slnka, cvičenia a kúpania. Po úžasnej rannej joge, ktorá naše telá nabila energiou, sme sa vrhli rovno do mora. V plážovom bare sme si kúpili voňavé kapučíno a stratené kalórie sme dohnali čokoládovým croissantom. Za pomoc na letisku som sa chcela ešte odvďačiť, a tak som z pláže odišla skôr, aby som nakúpila čerstvé potraviny a pripravila neskorý obed.