Počas leta sa som si vybavila mesiac dovolenky, ktorú som mala stráviť na jazykovom kurze v Ríme. Bola som šťastná, no mrzelo ma, že prepasiem svadbu svojej kamarátky zo strednej školy. V priebehu troch týždňov som už mala pobehané všetky najdôležitejšie pamiatky a múzeá. V meste bola taká neznesiteľná horúčava, že som sa rozhodla odcestovať o pár dní skôr a stihnúť aj svadbu. Potrebovala som však ukončiť kurz a jediným riešením bolo, že z Ríma pocestujem nočným spojom do Viedne a odtiaľ budem pokračovať priamo na juh Slovenska, inak by som to nestihla. Kamarátka išla od šťastia z kože vyskočiť a jej radosť prešla aj na mňa.

Nastúpila som na preplnený „nočák“ do Viedne a ráno som pochopila, že je zle. Pre horúčavy mal vlak veľké meškanie a ja som už oľutovala svoje rozhodnutie. Na moje panické správy však kamarátka reagovala slovami, nech sa nestresujem, že nevestou je predsa ona. Ak nestihnem obrad, nič sa nedeje, hlavne nech prídem. V dome ma bude niekto čakať a ja sa jednoducho pripojím k svadobčanom, keď sa dám „do poriadku“. Cítila som sa previnilo, že spôsobujem také zmätky, tak som sa radšej upokojila.

Upachtená a nevyspatá vystupujem z vlaku a po pamäti sa vyberám k domu jej rodičov. Preklínam svoje bláznivé nápady aj obrovské kufrisko, ktoré ťažkopádne hrkoce na rozpálenom chodníku. Do pleca sa mi zarezáva preplnená kabelka. Konečne nájdem správny dom, zazvoním, no nikto neotvára. Toto je zlý sen, pomyslím si. Bránka však nie je zamknutá, rovnako ani dvere. Fíha, to je odvaha...