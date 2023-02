Máte pocit, že váš sexuálny život stagnuje? Muži sa nehanbili a prezradili najlepšie miesta, kde zažili najlepší sex v živote. Možno sa inšpirujete aj vy a vášmu partnerovi pripravíte slastné prekvapenie!

V kuchyni na stole.

Kuchynský stôl je skvelé miesto, pokiaľ nie ste obaja veľmi ťažkí. S mojou priateľkou sme to vyskúšali a odvtedy to praktizujeme pravidelne. Veľmi to oživilo náš vzťah.

( Dušan, 31)

Muži prezradili, kde zažili najlepší sex Zdroj: pexels

Na sedačke v obývačke

Jeden večer, keď moja manželka konečne uspala naše deti, prišla sa ku mne pritúliť na gauč. Z ničoho nič sa nevinné túlenie zvrhlo na vášnivé milovanie, ktoré bolo aj prekvapivo pohodlné. Nechceli sme však zobudiť deti, tak sme museli byť potichu a práve o to to bolo vzrušujúcejšie.

(Igor, 35)