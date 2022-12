Pri vzrušení sa klitoris stoporí podobne ako penis a hoci je z neho viditeľná len malá časť, môže dosiahnuť veľkosť až 11 cm. Podľa prieskumov platformy OMGYes.com až 75% žien dosahuje orgazmus stimuláciou vonkajšej časti klitorisu, pričom vaginálny orgazmus si dokáže užiť len 25% opýtaných. Mnoho lekárov a vedcov dokonca tvrdí, že vaginálny orgazmus je mýtus. Žeby každá štvrtá žena klamala?

Vaginálny orgazmus – v čom je iný?

Existuje ešte jedna, celkom opačná teória, podľa ktorej je skutočný orgazmus ten vaginálny. Dosahuje sa dráždením vnútornej časti klitorisu, zatiaľčo ten vonkajší klitoriálny je len akousi „cenou útechy“ pre ženy, ktoré nevedia ako na to…

Tak čo dámy, dáte sa na prieskum svojich gombíkov vášne? Zdroj: shutterstock

Kto hľadá, ten nájde!

Je len prirodzené, že po toľkých neúspešných pokusoch spochybňujeme vaginálny orgazmus aj my ženy. Tie, ktoré ho zažili, však tvrdia, že jeho prežívanie je úplne odlišné. Ako ho opísať? Je hlbší, intenzívnejší, zrelší… Aby sme ho dosiahli, musíme najskôr nájsť záhadami opradený bod G.

Existencia bodu G sa spochybňuje, žeby každá štvrtá žena klamala? Zdroj: shutterstock

Ako na to?

Podľa objaviteľa bodu G doktora Ernsta Gräfenberga sa v takzvanej G-zóne stretávajú viaceré erotogénne nervové zakončenia, čím sa stávajú stredobodom vaginálneho vyvrcholenia. Určite už viete, že bod rozkoše treba hľadať na prednej stene vagíny. Odborníci odporúčajú zaviesť si do pošvy dva prsty a jemne zatláčať proti bruchu. Mali by ste nájsť na pocit o máličko drsnejšie miesto. Znie to možno príliš technicky a málo sexi, preto si to prenesme do vzrušujúcej praxe…