Keď chcete mať zdravý a fungujúci vzťah, mali by ste sex so svojou polovičkou rozoberať napriek tomu, že je to pre vás chúlostivé. To, čo sa deje za dverami vašej spálne, je dôležitou súčasťou partnerského vzťahu, a nezáleží na tom, či ste čerstvo zaľúbení alebo ste spolu niekoľko rokov. Keď vám to v posteli prestáva fungovať alebo sa tam deje niečo, čo vám nie je celkom príjemné, alebo, naopak, potrebovali by ste si to tam „okoreniť“, treba o tom hovoriť, inak to môže viesť k úplnému rozpadu vzťahu.



Komunikácia je základ

Veľa ľudí sa hanbí za svoje erotické predstavy, a tak nechcú slovami vyjadriť to, čo by možno radi vyskúšali, akým spôsobom sa túžia milovať, čo ich pri tom teší, alebo aby neurazili partnera, nehovoria ani to, čo im je nepríjemné. Aj keď rozhovor o tom, že partner nerobí niečo dobre, nie je celkom príjemný, musíte sa pripraviť i na to, že kritiku si možno vypočujete aj vy. Je nutné sa rozprávať a neodkladať to, inak to môže mať fatálne následky. Naučte sa s partnerom viesť nielen zdravé, ale aj produktívne sexuálne rozhovory. Tie môžu byť dokonca i dobrou predohrou pred samotným milovaním.

Čo vám môže pomôcť?

Sexting

Tento termín označuje rozposielanie erotických správ, videí či fotografií. Aj keď nie ste so svojou láskou v priamom kontakte, rozprúdite predstavivosť, ktorej cieľom má byť obojstranné fyzické potešenie. Počas neho dokážete ľahšie odkomunikovať i prípadné nedostatky, ktoré vám počas milovania vadia.

Filmy

Pomôcť vám môže aj dobrý film. Pri pozeraní upozornite partnera na scénu, ktorá vás vzrušuje a rady by ste ju vyskúšali, alebo, naopak, na to, čo sa vám nepáči. Na to isté sa môžete pýtať aj partnera. Tak môžete prekonzultovať nové polohy alebo aj sexuálne hračky, ktoré by ste si chceli zadovážiť.



Marek Zajac, terapeut, autor, expert na vzťahy a komunikáciu

​Ak nehovoríme s partnerom o sexe, v ktorom nie sme spokojní, koledujeme si o problém. Nespokojnosť v tejto oblasti spôsobuje, že sa sexu začneme väčšinou vyhýbať – nespokojní sú potom dvaja. A je iba otázkou času, kto si skôr nájde náhradu. Treba sa o tom rozprávať, nie však formou kritiky, tá dá toho druhého buď „dole”, alebo začne protiútok. Riešenie je láskavým a empatickým spôsobom priniesť konkrétne návrhy na konkrétne zlepšenia. Bez výčitiek, emócií, jednoducho s láskou. Tým sa veci dokážu zlepšiť a napraviť.