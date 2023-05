Ach, koľkokrát sme sa v živote popálili? V tínedžerskom veku, keď sme prežívali prvé lásky, bol pre každú prvý frajer ten pravý. Ak tvrdíte, že nie, jednoducho vám neuveríme. Lebo prvá láska nás dokáže zaslepiť a staviame si vzdušné zámky. Netvrdíme však, že to nemôže dopadnúť happyendom. Väčšia pravdepodobnosť však je, že kým nájdeme toho pravého, párkrát sa potrápime. Ako teda zistiť, že človek, ktorého sme práve spoznali, s ktorým sa postupne oťukávame alebo s ktorým už nejaký ten čas randíme či žijeme, je skutočne ten pravý? Ten vyvolený, ktorému navždy odovzdáme svoju lásku, dušu, srdce, telo, odprisaháme vernosť až za hrob a budeme s ním mať deti. Záruku šťastného vzťahu „až kým nás smrť nerozdelí“ nám nik, samozrejme, nemôže dať, no existujú znaky a signály, ktoré dlhotrvajúcej, ak chcete aj večnej láske nahrávajú.

Kedy ho stretneme?

Všetci máme nejakú nádej alebo sen, že jedného dňa nájdeme „toho pravého“, s ktorým budeme mať zdravý vzťah na celý život. A nie je na tom nič zlé. Počas rokov sa však výrazne zmenilo nielen samotné zoznamovanie, ale predovšetkým vek, v ktorom so svojím vyvoleným či vyvolenou zakladáme rodinu. V roku 2021 bol priemerný vek prvýkrát ženatých mužov 30,6 roku, u žien 28,6 roku. Ide o nárast o viac ako dva roky u oboch pohlaví od roku 2010. Podľa údajov z Pew Research Center sa aj viac párov, a to až o 29 percent, vrhá do manželstva, pričom hlavným argumentom sú peniaze. Hoci sa trendy v randení a vo vzťahoch všeobecne môžu počas rokov meniť, správanie, ktoré naznačuje zdravý vzťah, zostáva v priebehu času rovnaké. Nemusíte sa obávať, stále existujú spôsoby, ako zistiť, či váš vzťah má potrebné predispozície na to, aby vydržal do budúcnosti.