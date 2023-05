Kam sa vytráca CHUŤ na SEX? 7 dôvodov, PREČO sa TO deje! AHA na bod č. 5: Fú, TOTO vás DOSTANE

Vedzte, že pravidelné milostné aktivity majú obrovské množstvo blahodarných účinkov na telo i myseľ. Navyše utužujú partnerský vzťah. Práve preto sa neoplatí sex podceňovať.

Očami odborníka: Dr. Štefan Petrík, PhD.

Zdroj: archív Štefana Petríka

V rámci výskumov sa doktor Petrík rozhodol svoje za­ujímavé zistenia z oblasti sexuality na Slovensku spracúvať do rôznych infografík, ktoré prezentuje verejnosti. Nájdete ich na jeho Instagrame aj Facebooku pod názvom Sexualita v číslach.

Nie je to len o sexe

Doktor Petrík vysvetľuje, že sexuálny alebo intímny život sa nikdy nekončí. Vraví, že v tejto súvislosti je veľmi dôležité uvedomiť si, že intímny život a intimita nezahrňujú len pohlavný styk alebo rôzne praktiky pohlavného styku. Ich dôležitou súčasťou sú aj iné ukazovatele, ako napríklad dôvera, láska, empatia, starostlivosť, záujem o partnera, respektíve partnerku.

Postupne klesá túžba

„Sexuálna túžba s pribúdajúcim vekom postupne klesá, čo je prirodzeným javom v živote človeka. Moje výskumné zistenia potvrdzujú, že s pribúdajúcimi rokmi klesá sexuálna túžba, frekvencia pohlavných stykov, ale aj frekvencia masturbačných aktivít,“ objasňuje. Na chuť milovať sa môže mať vplyv viacero faktorov okrem veku. „Prezentované výskumné zistenia sú len príkladom toho, čo môže negatívne vplývať a znižovať chuť na milovanie. Existuje mnoho ďalších príčin. Myslím si, že tak v intímnom živote, ako aj v tom partnerskom je veľmi dôležité, aby sme s partnermi čo najintenzívnejšie a najotvorenejšie komunikovali o našich pocitoch, túžbach, strachoch aj negatívnych emóciách. Náš intímny život sa nám poďakuje.“

Najčastejšie príčiny, prečo sa stratí LIBIDO

Okrem spomínaného veku uvádza doktor Petrík sedem najčastejších dôvodov:

1. Ženská menopauza

V prípade žien môžeme hovoriť o výraznom poklese chuti po menopauze. Pred menopauzou dosahuje hladina estrogénu svoj vrchol v dňoch pred ovuláciou a podľa toho v tomto období raketovo stúpa aj sexuálna túžba. Počas menopauzy však hladina estrogénu výrazne klesá. Preto ženy prežívajúce menopauzu sa vo všeobecnosti ťažšie dostávajú do stavu vzrušenia, nezvýši sa prietok krvi v okolí genitálií, čo môže byť sprevádzané bolestivým stykom. Ako riešenie sa často spomína hormonálna substitučná liečba. Sexuálnu túžbu však ovplyvňuje len nepriamo. Napriek uvedenému intímny život existuje aj po štyridsiatke. Musí a je to tak správne.

2. Mužský problém

V prípade mužov sa nechuť na milovanie často spája s problémami s erekciou v neskoršom veku. Môže ich spôsobovať viacero faktorov. Tento problém môže dokonca ovplyvniť muža do takej miery, že síce má chuť na milovanie, no bojí sa prípadného zlyhania, a preto radšej sexuálne abstinuje. Vieme, že stres môže výrazným spôsobom ovplyvňovať nielen fyzické, ale aj duševné zdravie. Napriek tomu si často neuvedomujeme, že markantne vplýva aj na náš intímny život. Muži aj ženy, ktorí zažívajú mnoho stresových situácií v práci alebo doma, sú natoľko vyčerpaní, že jednoducho na sex ani nepomyslia.

Zdroj: shutterstock

3. Nezáujem aj málo času

Až jedna tretina slovenských mužov a žien má pocit, že ich partner/partnerka zanedbáva, muži (40 %) prekvapujúco častejšie než ženy (32 %). Pocit zanedbania zo strany partnera a partnerky môže prispievať k zníženiu záujmu mať pohlavný styk s partnerom, respektíve partnerkou. V oblasti vzťahov je preto veľmi dôležité, aby sme sa o svojich partnerov zaujímali, pravidelne sa s nimi rozprávali aj o možno pre nás banálnych veciach, napríklad ako bolo v práci, aký si mal/a deň. Určite je dôležité dávať partnerom v dlhodobých vzťahoch čo najčastejšie najavo, že nám na nich stále záleží a stále ich milujeme. So zanedbávaním úzko súvisí aj to, či si na nich vôbec nájdeme čas pre naše pracovné a iné povinnosti. Alarmujúcim zistením je, že až 31 percent slovenských žien a mužov nemá dostatok času na uspokojivú sexuálnu aktivitu. „Dnes nie, mám veľa roboty, zajtra asi, musím ešte niečo iné stihnúť, nemôžem, uvidíme cez víkend, či budem mať čas...“ ZASTAVME SA A NÁJDIME SI ČAS! Nezabúdajme na dôležitosť sexuálnej blízkosti a aktivít, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho intímneho života!

4. Odcudzili ste sa?

Medzi ďalšie príčiny zníženej chuti na milovanie určite patrí aj pocit odcudzenia, ktorý partneri zažívajú. Skoro polovica slovenských žien a mužov zažíva pocit odcudzenia v aktuálnom partnerskom vzťahu.

Zdroj: shutterstock

5. Stereotypný sexuálny život

Nezáživná rutina v oblasti intímneho života rovnako znižuje chuť na sex. V rámci výskumu, ktorý doktor Petrík realizoval, sa podarilo zistiť, že až jedna tretina mužov a skoro jedna štvrtina žien vnímajú svoj intímny život s aktuálnym partnerom ako nezáživnú rutinu. S týmto zistením súvisí aj ďalšie zistenie, v rámci ktorého zisťoval preferenciu polôh pri milovaní a to, či slovenské ženy a muži radi experimentujú v oblasti intímneho života.

6. Nenaplnené túžby

Na chuť na milovanie nemá pozitívny vplyv ani to, že skoro jedna tretina slovenských mužov nemá v aktuálnom partnerskom vzťahu splnené sexuálne túžby. Aj keď je toto číslo v prípade slovenských žien (19 %) nižšie, doktor Petrík to vníma ako negatívne zistenie. Problémom môže byť absentujúca komunikácia medzi partnermi napríklad o sexuálnych túžbach. Partneri si nevidia do hlavy a nie vždy vedia vycítiť, po čo