V mojom vzťahu sa neustále cítim neistá a žiarlivá. Napríklad, keď môj partner strávi viac času s priateľmi alebo kolegami, začnem sa obávať, že ma už nechce vidieť alebo že ho tam zaujíma niekto iný. Dokonca aj pri nevinných konverzáciách s inými ľuďmi sa mi rozbehnú myšlienky o tom, čo by sa mohlo diať za mojim chrbtom. Niekedy mám chuť ho sledovať, dokonca párkrát som to urobila... Ale nič zvláštne nerobil... Nepriznala by som sa k tomu, no stále neviem ako to v sebe vyriešiť.

Psychologička Sylvia odpovedá: Žiarlivosť je vždy len o vlastnej sebaúcte a sebadôvere

Žiarlivosť je vždy len o vlastnej sebaúcte a sebadôvere. V podstate človek, na ktorého žiarlime, nemá veľa možností s tým niečo urobiť. Je to o našom pocite nedostatočnosti voči nemu, menejcennosti, nerovnosti, nedosiahnuteľnosti. Takže, čo s tým? Zapracovať na sebe – spoznávať sa, hľadať prednosti i slabosti, zdroje rezerv, vrátiť si do života veci, ktoré nás posilňujú, realizovať sa v tom, čo nás napĺňa, v čom žiarime, nie žiarlime. Odpovede získavame z rôznych zdrojov, ako varenie, písanie, cvičenie, filmy, terapia, tanec, vône, starostlivosť, dýchanie, tréningy zručností, práca s emóciami, pozorovanie, proste zo života.