Bolo horúce leto a v práci som mala dovolenku. Ale nikam sme nešli, zostali sme doma, že si poriadne poupratujem vnútri aj na dvore.

„Naozaj to tu chceš zrenovovať, Karin?“ pýtal sa môj muž Stano, keď som začala vyprázdňovať poličky a regály. Niečo si hundrúc, začal odsúvať sedačku smerom do chodby. „Práve teraz. Je to najkrajšie leto a my to tu musíme maľovať.“ Jeho zlá nálada ma zneistila. A pritom som všetko dôkladne naplánovala.

Naši dvaja chlapci šli na päť dní do tábora. „Musíme to už konečne urobiť,“ bránila som sa. Potom som si uvedomila, čo som povedala – musíme to už konečne urobiť! S dvoma deťmi doma sa vždy nájde niečo, čo treba urobiť. Kedy naposledy sme so Stanom šli na večeru? Kedy naposledy sme mali pôžitkársky sex plný vášne? Zamyslená som sa pozrela na svojho muža.

„Asi máš pravdu,“ povedal a otočil sa so smutným pohľadom. „Myslím si, že som na niečo zabudla.“ Môj hlas sa triasol, zrazu som mala strach, že by sa naša láska mohla stratiť.

„A na čo si zabudla?“ „Na teba. Na nás. Na to najdôležitejšie,“ zašepkala som mu do ucha, neschopná hovoriť hlasnejšie. „Tak veľmi mi to chýba.“ Môj muž neváhal, prudko sa otočil ku mne a objal ma. „Veď som tu,“ upokojoval ma. Pritúlila som sa k nemu. Stanovo objatie bolo mojím prístavom. A to hneď od nášho prvého stretnutia. A zrazu som to vedela. Nie byt sme prerábali, ale našu lásku.

„Môžeme sa trochu uliať,“ navrhla som. „Uliať?“ V jeho očiach zažiarili malé iskričky. „Žiadne natieranie stien?“ spýtal sa s istým podozrením, či si to nerozmyslím, a hlas mu začal preskakovať. Potriasla som hlavou. Pritiahol si ma bližšie. „Žiadne ďalšie posúvanie nábytku?“ „V žiadnom prípade!“ odvetila som odhodlane. Jeho ruky skĺzli na môj zadok. „Určite?“ Vášnivým bozkom sme spečatili našu dohodu – milostné hry namiesto natierania stien.

Naše panvy sa dotýkali a vzájomne sa o seba šúchali, až som pocítila, aký bol vzrušený. Pomaly, vášnivo sa bozkávajúc, sme sa presúvali smerom do spálne. Nedostali sme sa však ďaleko a skončili sme na sedačke v chodbe. Byť nahí! Byť hluční! Bez strachu, že by nás mohli prekvapiť deti – koľká sloboda. Nemohla som sa nabažiť jeho žiaducich bozkov. Čoskoro sme skúšali rôzne polohy, ktoré v posteli nemožno robiť.

Hrala som sa s ním, dráždila som ho, stále dookola. Vychutnávala som to ako nikdy predtým. V zrkadle na stene chodby sme sa mohli na seba pozerať. Dvaja ľudia pri milovaní, spojení láskou a vášňou. A čím viac sa nás zmocňovala túžba, tým viac som mala pocit, že lietam. Alebo padám! No Stano ma pevne držal.

V pevnom objatí sme ostali ešte dlho sedieť a spamätávali sme sa z nečakanej vášne. „A čo naše stavenisko?“ spýtala som sa. Stano sa poobzeral okolo. „To spravíme neskôr,“ zamrmlal. „Alebo si rovno zavoláme maliara!“

Karin

Čo my na to?

Toto je hádam snom každej ženy, aby po rokoch a pri takej nudnej práci, ako je upratovanie, skrsla vášeň, ktorej sa nedá odolať. Ale väčšina z nás vie, že bez priloženia ruky k dielu to nepôjde. Lebo aj na vášni treba pracovať, a nielen to. Po rokoch sa pre ňu dokonca treba znova rozhodnúť. Nie je to žiadna samozrejmosť, ale je pravda, že sú situácie, kedy to ide ľahšie, napríklad prázdny dom bez detí.

