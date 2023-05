Bola som čerstvo po rozchode s chlapom, ktorý ma len využíval. Hoci tvrdil, že ma ľúbi, nechodil do práce, vysedával na mojom balkóne s cigaretou v ruke a využíval benefity vzťahu. Jedlo, ktoré som navarila, čisté oblečenie, ktoré som oprala, a sexuálne služby, ktoré som mu poskytovala. Sľuboval hory-doly, že má ťažké obdobie a potrebuje čas, aby sa pozviechal, no už som stratila trpezlivosť. Uľavilo sa mi, keď si vzal posledné veci z bytu.

S kamarátkou som si užívala znovu nadobudnutú slobodu, brázdili sme nočné podniky a v jednom z nich sme stretli Karola s kamarátmi. Mala som pred tridsiatkou, on o desať rokov viac, ale vyzeral úžasne a mal bláznivú povahu. Bol sčítaný, vtipný, zarábal dobré peniaze, cestoval a miloval dobrodružstvo. Veľmi rýchlo ma vtiahol do svojho sveta plného prekvapení. Po nudnom chlapovi, ktorý sa nevedel rozhýbať a postarať o seba, toto bola úplná zmena.

Kvôli práci neustále cestoval, tak ma čoskoro vzal so sebou. Navštívila som s ním rôzne krajiny a Karol mi ukazoval nádherné miesta, ochutnávali sme úžasné jedlá a miestami som sa cítila ako v rozprávke. Vravela som si, že tohto chlapa chcem na celý život. Je za vodou, vie, čo chce, chýba mu iba rodina a dieťa...

Rozmaznával ju, veľa spolu cestovali, cítila sa ako v rozprávke. Zdroj: Shutterstock

Karol nemal problém rozprávať o deťoch. Často mi naznačoval, že mať so mnou dieťa by sa mu veľmi páčilo. Zároveň o nejakom spoločnom živote nepadlo ani slovo. Nevedela som, kde je problém. Všetko bolo príliš krásne, aby to bola pravda. Vravela som si, že niekde musí byť háčik, ale nenašla som ho. Odhodila som pochybnosti za hlavu a užívala si život s novým partnerom.

Karol však mal pravidlá, ktoré mi až tak nevyhovovali, napríklad nedvíhal telefón, keď som volala. Tvrdil, že má často pracovné povinnosti, sedenia, stretnutia, nemôže so mnou hocikedy hovoriť. Pristihla som sa, že celé dni čakám na jeho telefonát a že sa zožieram tým, či mu chýbam rovnako ako on mne. A niekedy sa neozval deň aj dva. Potom si so mnou dohodol stretnutie a všetko bolo krásne. Nevedela som však náš vzťah posunúť ďalej… Po pol roku som mala pocit, že sme tam, kde sme začali.

Niekedy pochybovala, či mu chýba rovnako ako on jej. Zdroj: Shutterstock

Celé toto tajomstvo mi pomohol rozlúsknuť jeho známy. Piatky chodil von s kamarátmi, mňa nechcel brávať, že je to pánska jazda. Ale toľko som prosila, až ma vzal, a užívala som si pocit, že som o trochu viac prenikla do jeho sveta. Stretli sme jeho známeho a ten prekvapene povedal: „A čo na túto krásku hovorí tvoja manželka?“ Chalani sa zasmiali, Karol sa na mňa rýchlo pozrel, či som to zachytila. Jasné, že áno. Hneď ako bola príležitosť, spýtala som sa ho, či je fakt ženatý. A na moje prekvapenie povedal: „Čakal som, kedy na to prídeš.“

Bola som nahnevaná, sklamaná, ponížená. Mal aj skoro dospelého syna a zároveň chcel, aby sa medzi nami nič nezmenilo. Mala som byť jeho milenkou. Ešte pol roka som ňou bola, kým som si dokázala uvedomiť, že takto to nechcem...

