Láskavá Petrova náruč bola pre mňa ako dar z nebies. Po dlhom trápení v nefunkčnom vzťahu som už ani nedúfala… Vysoký, fešný, bezdetný tridsiatnik sa mi zdal takmer neskutočný. Na školení stačil pohľad, aby sme obaja vedeli, že nás k sebe ťahá akási magická sila, ktorej sme sa ochotne poddali.

Zamilovali sme sa do seba okamžite. Zdroj: shutterstock

Niekoľko správ, prvé rande a potom ďalšie. Bolo nám jasné, že ani jeden z nás už nemá záujem o prázdnu kratochvíľu a oboch nás prekvapilo, s akou ľahkosťou sa medzi nami rodí hlboký cit. O sexuálnej príťažlivosti ani nehovoriac. To bola len tá povestná šľahačka na torte. Pri prvom milovaní Peter akoby vôbec nemyslel na seba, ale dával mi toľko nehy a pozornosti, až ma priviedol k viacnásobnému orgazmu.

Netrvalo dlho a zdieľali sme spoločnú domácnosť. Zdroj: shutterstock

Stále sme sa mali o čom rozprávať, skvele sme sa dopĺňali. Netrvalo dlho a sťahovala som sa za Petrom do hlavného mesta. Krátko po mojom príchode na počudovanie náš vzťah začal upadať. Peter bol síce stále pozorný a nežný, vyznával mi lásku, no ja som pocítila prudkú zmenu v jeho sexuálnom apetíte. Akoby som pre neho prestala byť atraktívna. Ťažko sa pri mne vzrušil, no ešte ťažšie dospel k vyvrcholeniu.