Eva (31): Keby nebol ženatý, hneď by bol môj

Svoju životnú lásku som stretla vďaka motorkám. Spoloční známi, s ktorými som brázdila krajinu na motorke, nás zoznámili a my sme sa do seba hneď zaľúbili. Filip bol však ženatý.

Držali sme si odstup

Napriek tomu sme sa stretávali na spoločných výletoch na motorkách, a to najprv s partiou, neskôr sme vyrážali sami dvaja a náš vzťah silnel. Kamarátkam som vravela, že keby nebol ženatý, hneď by bol môj. Ale držala som sa a nepodľahla mu bezhlavo. Jednoducho sme si rozumeli, ale zostávalo to v platonickej rovine. Ale možno práve preto, že sme sa snažili mať od seba odstup, jedného dňa to vybuchlo a už sa nedalo zastaviť.

Spoznali sa pri spoločnej záľube – motorkách – a ich priateľstvo čoskoro prerástlo v silnejší cit. Zdroj: shutterstock

Láska ako uragán

Rozviedol sa, hoci mal syna a nebolo mi to jedno. Pýtala som sa ho, že čo ak to bude ľutovať. Tvrdil, že ich vzťah je nefunkčný a syna môže ľúbiť, hoci nežije s jeho mamou. Uverila som mu, lebo som ho veľmi milovala. Áno, boli aj pochybnosti, či to isté neurobí aj mne. Ale naša láska bola silnejšia. Cítim, že by nám to mohlo vyjsť, a verím, že nie som príčinou rozpadu ich vzťahu. Ten by sa nerozpadol, keby bol silný, ja som bola len tou poslednou príčinou, ktorá to urýchlila.