Mnoho príbehov hovorí o vyjadrení lásky prostredníctvom dedičstva, respektíve o odoprení náklonnosti, keď potomkom nič nedarujeme. Láska a peniaze sú si naozaj blízke a niekedy sa môžu nahradiť. Lebo vyjadrením lásky môže byť zlatý prsteň, nový dom i luxusná dovolenka. A nikto to neberie ako problém. Problémom sa stáva, ak lásku či sympatie vyjadrujeme len skrz peniaze a dary.

Čo sme sa naučili ako deti

Keď sme boli deťmi a dobre sme sa učili, často sme za dobré vysvedčenie dostali peniaze. Jednoducho sme si uvedomili, že aj peniazmi sa dá prejaviť podpora, láska a hrdosť. Postupne sme si uvedomili, že peniazmi sa dajú získať mnohé veci – priazeň tých, ktorí nás nemajú radi, nehovoriac o množstve splnených snov. Lenže… Táto krehká rovnováha medzi láskou a peniazmi, ktorá je v poriadku, ak sa podporuje, sa môže kedykoľvek zvrtnúť, ak sa nahradí. Jednoducho povedané, láska sa peniazmi nedá nahradiť, a nech to znie akokoľvek banálne, všetci na to vieme veľmi rýchlo prísť.

Otestujte sa, ako to máte vy

Dajte si kontrolné otázky:

- Do akej miery verím, že sa dá peniazmi zaistiť viac lásky?

- Stratil som už niekedy lásku pre peniaze?

- Náhradou čoho sú ešte pre mňa peniaze?

Na základe toho si skúste uvedomiť, či ste si peniaze nezamenili za lásku, a ak áno, nerobte to. Nedopadne to dobre.

Čo s nami robí strach

Myšlienka, že sa život začne, až keď budeme mať dosť peňazí, je taká klasika. Kto by si to nemyslel? Lenže uvedomili ste si niekedy, že vás toto presvedčenie privedie k tomu, že možno premárnite celý život? Lebo inak povedané, je to viera: „Len ak budem mať dosť peňazí, budem si môcť dovoliť to, čo ma urobí šťastnou...“ Skutočnosť je však taká, že nech sa namáhate akokoľvek, peniaze túto túžbu o šťastí nemôžu splniť, nech by ste mali aj „dosť“! Zbaviť sa strachu či byť šťastnou sa nedá dosiahnuť množstvom peňazí. Ako z toho von?

Niekedy pozornosť nahrádzame darčekmi a luxusom. Zdroj: Shutterstock

Nadbytok neprináša pokoj

Spýtajte sa ľudí, ktorí žijú v nadbytku, či sa naozaj upokojili a majú pocit, že im nič nechýba. Ak k vám budú úprimní, tak sa dozviete, že majú ešte väčší strach, že o peniaze prídu, budú opäť chudobní – ide o začarovaný kruh, v ktorom hromadenie peňazí vyvoláva strach a strach vyvoláva hromadenie peňazí. Kto má veľa peňazí, ale mal ich niekedy ešte viac, cíti sa mizerne a horšie ako ten, kto kedysi nemal nič.

Opýtajte sa seba aj vy

Skúste byť k sebe úprimná a preskúmajte, ako vás strach ovplyvňuje v živote:

- Ktoré druhy strachu poznám v súvislosti s chudobou a bohatstvom?

- Ako sa cítim, keď si niekde so sebou vezmem veľa peňazí? Mám pocit istoty alebo skôr neistoty?

- Ako sa cítim, keď pri sebe nemám žiadne peniaze?

- Aká by bola stredná cesta, na ktorej by som sa cítila isto a nie v ohrození?