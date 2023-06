Niektoré veci by bolo dobré vedieť už v dvadsiatke. Nevadí, nikdy nie je neskoro! Začnite sa riadiť týmito radami a uvidíte tú zmenu v posteli.

Keď máme tridsať alebo štyridsať, máme dojem, že už nás v sexe nemôže nič prekvapiť. Pravdepodobne by mohlo, ale nepripúšťame si to. Vieme, že zatínať mužovi nechty do chrbta je dobré tak maximálne vo filme. Je nám jasné, že ak sa dostatočne neuvoľníme, neprestaneme myslieť na to, že je potrebné umyť okná alebo vymyslieť, čo budeme variť na nedeľný obed, tak sa orgazmu nikdy nedočkáme. Tiež to, že ak máme zlatú medailu v orálnom sexe, môžeme si s mužom robiť čokoľvek a pôjde za nami na koniec sveta. Sú ešte ďalšie veci, ktoré by bolo dobré vedieť v dvadsiatke, kedy sme mali telo bohyne, ale nevedeli presne, čo s ním.