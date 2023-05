Veronika si myslí, že sa nezdrží

S partnerom už dlhšie nežijeme intímne kvôli chorobe. Bolo to ťažké, ale vysporiadala som sa s tým a náš vzťah funguje bez problémov. Za ten čas neprišiel nikto, kto by to narušil, samozrejme ja som ani nechcela. Až doteraz. Objavil sa kamarát, ktorý prejavuje niečo ku mne a ja cítim, že sa vo mne prebúdza dlho uspatá sexuálna chuť. Nechcem svoje manželstvo narušiť, ale čo robiť? Dá sa to nejako potlačiť?

Psychologička radí: Chcete potlačiť niečo, čo je prirodzené

Chcete potlačiť niečo, čo je prirodzené – v mene čoho a za akú cenu? Je to to, čím musíte platiť vo vašom partnerskom vzťahu? Alebo to vylieči vášho partnera? Niekde ste v tom podmieňovaní stratila samu seba. Svoje telo, intimitu, vášeň, lásku. Čo chcete potlačiť? Túžbu? Môžete ju realizovať vo fantázii - fyzicky, alebo v meditácii, môžete sa učiť premieňať ju na inú tvorivú energiu... Otázkou ostáva, či to tak cítite? Či vám to dáva zmysel – a nie len vášmu rozumu, ale aj srdcu a telu – pretože aj to ste vy. Srdce, telo, energia nehy, dotyku a intimity. Vaše manželstvo už je narušené – nie vašou energiou, ale partnerovou chorobou. Komunikujte o tom. Nemusíte ochorieť, aby ste sa cítila byť dobrou manželkou.