Mladá mamička zažila peklo, keď zistila, že ju priateľ podvádza s 30 ženami. Aj vtedy, keď v pôrodnici rodila jeho dieťa, trávil čas s milenkou...

Keď mladej Britke Coral Gibb (23) odtiekla plodová voda, ponáhľala sa za svojou pôrodnou asistentkou. S priateľom Stevenom (34), s ktorým chodila 5 rokov, čakala svoje druhé dieťa. Keď nečakane prišla domov, aby si pobalila veci do pôrodnice, podnapitý priateľ sa správal zvláštne.

Namiesto toho, aby jej pomohol, trval na tom, aby už z domu čím skôr odišla. Až uprostred bolestivých kontrakcií, na ceste do nemocnice jej došlo, prečo sa jej chcel tak narýchlo zbaviť. V ich spoločnej posteli určite bola jeho milenka. Coral už dlhšie tušila, že sa v ich vzťahu deje niečo zlé...

Kým bola v pôrodnici, jej muž robil niečo zakázané... Zdroj: Shutterstock

Vliezla mu do mobilu a odhalila pravdu

Statočná Coral porodila dcérku Bellu, a keď ju Steven prišiel navštíviť, rozhodla sa zistiť, či ju naozaj podvádza. Nakoniec priznal trpkú pravdu. "Zničil najkrajší deň môjho života," priznala smutná Coral.

Ako odhalila pravdu? Požiadala ho, aby jej priniesol studený nápoj. Kým bol preč, vliezla mu do mobilu a našla veľa správ, ktoré si vymieňal s inou ženou. Bolo jasné, o čo išlo. "Keď sa vrátil, chcela som vedieť, čo vystrájal. Priznal, že spal s inou ženou a povedal, že mu je to ľúto. Už však bolo neskoro, nemohla som mu viac veriť. Podvádzal ma, kým som rodila. Čoho by bol ešte schopný?" kladie si otázku urazená Coral.

"To, čo urobil, je neodpustiteľné," dodala Coral. Neskôr sa dozvedala celú pravdu, ktorá ju totálne šokovala. "Priznal sa, že kým sme boli spolu, podviedol ma približne s 30 ženami. Keď som sa s dcérkou vrátila z nemocnice, odsťahoval sa. On je ako nočná mora! Neustále sa mi ospravedlňoval a prosil ma, aby som mu odpustila. Ja sa však nikdy nevrátim k niekomu, kto je schopný urobiť niečo také hrozné."

Po prvom pôrode sa správal úžasne

Steven a Coral sa spoznali v nočnom bare, keď mala 17 rokov. Často sa stávalo, že sa v noci niekam vytratil. "Vždy bol veľmi pozorný, mali sme skvelý život, stále sme sa zabávali. Onedlho mi začalo byť zle a zistila som, že som tehotná. Bála som sa, že Steven povie, že je to priskoro, ale bol šťastný." Narodil sa im chlapček Buddy, ale Coral potrebovala 4 krvné transfúzie, pretože sa jej placenta počas pôrodu predčasne odlúčila.

"Keď som precitla, Steven držal naše bábätko a vyzeral vystrašene. Myslel si, že zomriem a vyznal mi lásku. Bola som taká šťastná," zaspomínala si Coral. Keď sa všetci vrátili domov, Steven sa o ňu príkladne staral. Keď sa vyliečila, opäť začal chodiť s kamarátmi von...

Obaja chceli od života niečo iné

"Milovala som materstvo, rada som sa starala o Buddyho, ale Steven chcel stále niekam chodiť, piť a zabávať sa s kamarátmi," priznala smutne. "Myslím, že som pre neho bola po pôrode trochu nudná. Chcel, aby som sa k nemu pripojila, ale ja som túžila zostať doma s maličkým." Keď mal Buddy 18 mesiacov, Coral opäť otehotnela a čoskoro sa stala matkou dvoch krásnych detí. Jej vzťah sa však rozpadol.

Stretávajú sa každý deň

Po rozchode požiadala Stevena, aby k nej bol úprimný. Spýtala sa ho teda, s koľkými ženami jej bol neverný, a keď začal hovoriť mená, mala problém ich poriadne spočítať. "Bolo ich 27! Mala som chuť ho udrieť. Neskôr priznal, že ich bolo ešte o niekoľko viac. Moji priatelia boli v šoku, rovnako ako ja."

Coral je teraz slobodná, ale so Stevenom sa stretáva každý deň, keď prichádza navštíviť deti. "Je to skvelý otec, ale hrozný partner. Nechcem sa o svojho muža deliť s ďalšou ženou - a už vôbec nie s tridsiatimi," uzatvára svoj šokujúci životný príbeh mladá mamička. Držíme jej palce, aby si čím skôr našla verného muža, ktorý ju bude úprimne milovať.