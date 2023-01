Znamenie zverokruhu o nás prezrádza všeličo, dokonca aj to, ako vyzerajú naše vzťahy, prečo si s niekým rozumieme a s inými nedokážeme nájsť spoločnú reč. Hviezdy ovplyvňujú naše vzťahy - partnerské, rodinné aj priateľské. Určite aj vy máte v živote človeka, s ktorým vám to nikdy neklapalo, hoci ste sa o to naozaj snažili.

Tieto dve znamenia spolu nedokážu dobre vychádzať. Zdroj: Shutterstock

Vaša rivalita, napätie a hádky môžu vyplývať z toho, že ste sa narodili v takých kombináciách znamení, ktoré sa navzájom jednoducho neznesú. Každé znamenie má svoj "pár", s ktorým sa neustále iba háda. Dobrým príkladom sú Ryby + Baran, Strelec + Býk, prípadne Panna + Rak, ale sú tu dve znamenia, z ktorých sa stávajú NAJHORŠÍ NEPRIATELIA.

