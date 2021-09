Priateľ je dosť žiarlivý. Nie je to niekto, kto by ma všade prenasledoval alebo mi niečo zakazoval, ale nepáči sa mu, keď idem niekam, kde sú iní muži. Najskôr som si z toho robila žarty, aj sa mi zdalo, že sa pri tom uvoľnil, ale vidím, že to stále ťažko nesie. Chceme sa vziať, ale kamarátky mi vravia, že so žiarlivým chlapom bude problém. Mám ho rada a nechcem sa ho vzdať. Bude to fungovať?

LENKA A JANKO

Áno, žiarlivec je a bude problém. Neviete, ako sa to s ním bude vyvíjať. Keďže váš vzťah nie je zatiaľ záväzný, môže sa držať na uzde, ale nie je isté, či sa mu to bude dariť aj neskôr. Keď budete v spoločnosti iných ľudí, vždy budete musieť rátať s tým, že sa to stane predmetom napätia či hádok. Každý z nás má dobré aj zlé vlastnosti a vy by ste si mali dať na jednu stranu váh jeho dobré vlastnosti a porovnať s tými zlými. Ktoré prevažujú? Podľa toho sa zariaďte. Žiarlivosť môžete riešiť aj s odborníkmi.