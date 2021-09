Vôňa leta, vôňa slnka, letného dažďa, čerstvo pokosenej trávy, vôňa sexu. Mnohé z nás majú zábrany zažívať erotiku v tom pravom zmysle slova. Bez hanby, bez pocitu viny, bez obáv. Spoločnosť nám hovorí, ako cítiť a ako myslieť. Ale je to náš život. Počula som o sebe, že som príliš emotívna, že mám spomaliť, že som nudná, že sa neviem odovzdať svojim predstavám. Potom o sebe premýšľate, kto ste, čo chcete, aké sú vaše túžby. Som vášnivá alebo nudná?

Dnes si myslím, že chyba nie je vo mne. Ak natrafíte na správneho muža a dobrého milenca, ktorý vo vás zapáli oheň a prebudí váš sexuálny potenciál, sama zo seba budete prekvapená, čo všetko sa vám páči a na čo všetko nazbierate odvahu.

Ja som takého stretla. A keď mi zašepkal do ucha: „Žiadna žena nevonia ako ty, voniaš tak krásne sexom...“, rozochvel sa mi žalúdok, cítila som, ako silno mi búši srdce a ako mi horí tvár. Keď som cítila jeho pery pri uchu, bola som v rozpakoch, ale celé telo ma zabolelo od túžby. Bála som sa, aby to niekto nepočul. Boli sme s priateľmi v lese. Pomaly sa odtiahol a usmial sa s iskrami v očiach, v ktorých som videla všetko to, po čom som v tom momente túžila.

Keď sme sa znova ocitli na chvíľu sami, priblížil sa ku mne zozadu, jemne ma chytil okolo pása a pritiahol ma k sebe. Cítila som, ako veľmi túži po tom istom, po čom túžim ja. Jasne mi to dal najavo. Naklonila som hlavu nabok, perami sa dotkol môjho krku. Bože, ako veľmi som ho chcela!

Keď sme sa v ten deň rozlúčili, nedokázala som ho pustiť z hlavy. Nevideli sme sa pár týždňov. Až mi raz zazvonil telefón. Bol upršaný letný deň. „Potrebujem ťa vidieť...“ Neváhala som a povedala som mu, kedy sa môžeme stretnúť. Auto ma čakalo vonku. Rýchlo som na seba hodila šaty a vybehla som von. Bez slov sme sa odviezli ďaleko za mesto na nejakú lúku. Hoci sme nepovedali ani slovo, bola som nadšená. A trochu aj nervózna z toho, čo robím. Akoby som to nebola ja.

Vystúpil z auta, otvoril mi dvere, vystúpila som. Kvapky dažďa mi chladili roztúžené telo, ani neviem, kedy a ako, už som sedela na kapote auta a cítila jeho horúce telo na svojom. Odovzdala som sa mu s dôverou a nechala som ho, nech si so mnou robí, čo chce. Všetko, čoho sa mi dostávalo, som mu vrátila. Milovanie v daždi bolo to najkrajšie milovanie, aké som kedy zažila.

Šepkal mi do ucha, aká som krásna a úžasná. Tak ako sa ma dotýkal on, sa ma nikto iný predtým nedotýkal. Milovanie pod oblohou zaliatou hviezdami. Divoký sex so zaviazanými očami s putami na rukách.

Uvedomila som si, že nie som nudná ani málo vášnivá, len som doteraz nespoznala toho správneho muža, ktorý by mi túžby vyplnil, ba dokonca mi ukázal viac. Keď mi povedal, že je škoda môj sexuálny potenciál potláčať, nechápala som, čo mi hovorí. Ale rýchlo mi došlo, čo tým myslí.

Byť nežná, divoká, bez zábran nie je hanba. Možno to nebola láska z románu, ale najlepší sex určite!

Sima

Čo my na to?

Čím viac samy seba zväzujeme pravidlami, príkazmi, zákazmi, rôznymi myšlienkami, ktoré nám nedovoľujú naplno žiť, tým viac sa cítime ako vo väzení. A potom stačí jeden človek, ktorý otvorí dvere a povie – môžeš ísť na slobodu. A my s úľavou prijmeme toto vyslobodenie. Ale dlhé samoväznenie môže spôsobiť až nezriadenú slobodu a niekedy nemusí dopadnúť tak pozitívne ako v Simonkinom prípade. Pozor na to!

Máte rovnako zaujímavý príbeh?

Aj vám sa prihodilo niečo, čo vás zaskočilo? Podeľte sa s nami o príbehy s nečakaným koncom na maile [email protected] Za uverejnený príspevok vám pošleme darček. Píšte na adresu, ktorú

nájdete v tiráži a pripojte heslo: Nikdy by mi nenapadlo. Prosíme, zasielajte iba originálne príbehy, inak porušujete autorské práva a vystavujete sa finančnej pokute!