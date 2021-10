LINDA (25): JEDNODUCHO SI VZAL, ČO CHCEL



Juraja som spoznala cez internetovú zoznamku, bola som čerstvá dvadsiatnička. Sympatie medzi nami prebehli priam okamžite. Rady od kamarátok, že na spoločnú dovolenku je priskoro, som ignorovala. Jednoducho som uverila jeho slovám, že sme si súdení. Prvé dni boli ako vystrihnuté z románu. Neustále ma tešil darčekmi, kupoval drinky ako na bežiacom páse a slovo džentlmen bolo na neho prislabé. Keď sa dovolenka chýlila ku koncu a ostávalo nám už iba pár dní, ostali sme jeden večer v izbe. Bolo mi zvláštne, že nepôjdeme na prechádzku po pláži, ako sme to robievali.

Ako som tak sedela na posteli a listovala v knihe, Juraj ma zrazu zozadu schytil a už nepustil. Urobil to surovo, násilne a bez známky citu. Vôbec mu neprekážalo, že som ešte panna. Po pár minútach som už sedela v sprche, plakala a krvácala. Horšie než to, že mi to urobil nasilu, boli pre mňa jeho slová: „Hádam si nečakala, že to bude všetko zadarmo.“ Po príchode domov som celé leto strávila v slzách aj u terapeutky. Žiadnemu mužovi som odvtedy nedokázala veriť, aj pocit, že existujú, bol pre mňa likvidačný. Možno raz príde nejaký, ktorý to pochopí, a dokážem na to zabudnúť. Aj keď už prešlo pár rokov, pri spomienke na to osudné leto sa budem triasť už navždy.