My ženy sme od prírody nastavené tak, že chceme byť milované. Mnohokrát však zamieňame manipulatívne partnerovo správanie za lásku a ospravedlňujeme činy, ktoré robí. Nahovárame si, že je to tak preto, lebo nás ľúbi, lebo nás chce chrániť, a napokon, keď dôjde k nejakej hádke, máme pocit, že všetko je len naša vina. Omyl, milé dámy, každá minca má dve strany a vy nie ste zodpovedná za všetko zlé, čo sa u vás doma udeje. Toto rozhodne nie sú prejavy lásky.

Neustále žiarli

Žiarlivosť sa azda najčastejšie ospravedlňuje tým, že je to prejav lásky. Iste, zdravé a občasné žiarlenie môže vzťah okoreniť, no v konečnom dôsledku ide o znak neistoty. Postupne začíname pochybovať o ňom aj o sebe, obávame sa jeho reakcií a čakáme len to najhoršie. Určite nemá nič spoločné s láskou, ak si bez strachu nemôžete ani len objednať v kaviarni vodu u čašníka, lebo by ste sa na neho museli pozrieť a to znamená oheň na streche.

Zabudnite na rodinu a priateľov

Máte pocit, že s vami chce tráviť všetok čas na svete, a pritom mu ide len o to, aby vás izoloval od ostatných. Ideálne by bolo, keby vás mohol zavrieť doma a nechodili by ste ani do práce. Prečo? Lebo tretia strana si skôr všimne, že niečo nie je s kostolným poriadkom, a odhalí jeho manipulovanie. Čím menej času trávite s rodinou, kolegami, priateľmi, tým je spokojnejší. Nehovoriac o tom, že ani on nie je nadšený, keď sa musí s vašimi blízkymi stretnúť, pretože sa musí veľmi ovládať.

Vydieranie, ultimáta

Len zalovte v pamäti, koľkokrát ste už od neho počuli: „Ak ma ľúbiš, tak...“, a následne ste urobili, čo chcel. Láska sa vo vyrovnanom vzťahu ničím nepodmieňuje. Takémuto človeku ide len o jeho spokojnosť a šikovne vami manipuluje. A nejde len o vydieranie typu „ak ti na mne záleží, ostaneš doma“. Väčší extrém je, keď sa manipulátor začne vyhrážať tým, že ak niečo neurobíte, ukončí vzťah, prípadne si siahne na život. Nie neberie ako odpoveď, a ak niečo chce, musí to byť hneď, najlepšie už päť minút pred tým, ako vyslovil požiadavku.

Už nerozhodujete

Kedy naposledy ste vybrali destináciu dovolenky, reštauráciu, kam sa pôjdete najesť, alebo program, ktorý budete sledovať? Možno sú to banality a vy máte pocit, že vás chce odbremeniť, no neskôr to prerastie na niečo väčšie. Manipulátor napokon bude rozhodovať aj o tom, do čoho môžete investovať vlastné financie, že máte predať svoje auto, svoj byt. Darmo máte iný názor, jeho to nezaujíma a vám už len oznámi rozhodnutie.

Hra na obeť

Všetci máme určité hranice, ktoré ak niekto prekročí, dáme mu to najavo a očakávame, že nabudúce sa už zachová inak. Manipulátor to však robí permanentne, a keď ho nedajbože konfrontujete, že to prehnal a má svoj podiel viny, on sa tvári, že nepočuje. Alebo vás presviedča o tom, že to, čo urobil, je úplne v poriadku. Necíti vinu, obráti to proti vám a zo seba urobí obeť, takže nakoniec sa ešte vy ospravedlňujete jemu a cítite sa pod psa, že ste ho neprávom ranili, lebo on vás miluje.

„Zle si to pamätáš!“

Alebo aj nie. Pamätáte si to veľmi dobre, no on vás presvedčí, že to vlastne bolo inak. Ak dôjde ku konfrontácii, pri ktorej mu pripomeniete niečo z minulosti – to, ako sa nevhodne zachoval, ako vás vydieral –, on bude tvrdiť, že to tak vôbec nebolo. Zakaždým spochybní realitu a to môže mať naozaj vážny vplyv na vaše psychické zdravie. Ak ste totiž dlhodobo vystavená takémuto správaniu, prichádzate o vieru vo vlastné spomienky, o sebadôveru. No a keď mu uveríte, dosiahne presne to, čo chcel, a zvíťazí.

Za všetko môžeš ty!

Každý z nás má občas zlý deň a po každej katastrofe sa pýta, čo sa mu ešte stane. Po takomto dni je naša nálada na bode mrazu a najradšej by sme si sadli pred televízor s vedrom zmrzliny a vyplavili svoje emócie pri romantickom filme. Nuž, manipulátor to robí inak. Mal deň na figu, a hoci vy sa správate ako obvykle, všetko, čo urobíte, robíte zle. On na základe toho vybuchne. No a čia je to vina? Predsa vaša, lebo vy ste mali vedieť, že dnes mu nič nevychádza, má zlú náladu, a mali ste mu ju zlepšiť hneď, ako otvorí dvere. Čokoľvek zlé sa mu stane, na vine ste vždy vy.

Znaky manipulatívneho správania Zdroj: shutterstock

Znaky manipulatívneho správania

1. Je majetnícky a extrémne žiarlivý.

2. Všetko musí mať pod kontrolou.

3. Nikdy nič nie je jeho vina.

4. O bývalých partnerkách sa vyjadruje ponižujúco.

5. Svoje správanie zmení v spoločnosti iných.

6. Pri každom probléme má dvojaký meter.

7. Vyznáva stereotyp, že žena má byť chlapovi podriadená.

Spýtali sme sa odborníčky

Radoslava Olajos, párová terapeutka

Ako sa postaviť manipulátorovi, keď nás ovláda strach?

V snahe vyhnúť sa ujme alebo strate vyhovieme, len aby sme neprišli o to, na čom nám záleží. Bojíme sa zmien, a tak sme radšej ochotné znášať príkoria či obmedzenia, ako ísť do rizika. Viac sa bojíme neznáma ako toho, čo už poznáme, aj keď nám v tom nie je dobre. Mnohé ženy sa správajú tak, akoby chceli byť klamané, a to manipulátor vždy rád využije. Sme manipulovateľné, pretože sa štylizujeme do niečoho, čo nie je pravdivé. Môžu byť za tým obavy prejaviť sa autenticky. Obávame sa svojej agresivity, hnevu, odhalenia, že sme neschopné, menejcenné, zlé, bojíme sa zlyhania, pocitov viny, bojíme sa, že nám druhý ublíži, odmietne nás, poníži alebo nám inak bude znepríjemňovať život. Niekto sa obáva, že druhého zraní, nahnevá ho, a tak sa radšej stiahne. Od ženy sa často očakáva, že nepôjde do konfliktu, že vyhovie, ustúpi pre pokoj v rodine. Silu získavame sebapoznaním, pochopením svojich strachov a toho, ako fungujú a ovplyvňujú nás. Objavte, čoho sa skutočne obávate, o čo môžete v skutočnosti prísť, ak by ste sa manipulácii postavili? Dôležité je posilniť sebadôveru. Preskúmajte svoje presvedčenia o manipulátorovi, ale aj o sebe. Pokúste sa zistiť, prečo sa v tejto situácii necítite dobre, čo vás zaťažuje, čo je za tým, že váš šiesty zmysel sa ozýva. Naučte sa počúvať svoj vnútorný hlas a dôverovať mu. Naučte sa byť sama k sebe úprimná a narábať so svojím hnevom.

Ako vieme pomôcť človeku, ktorý sa ocitol vo vzťahu s manipulátorom?

Najlepšie druhému pomôžeme tak, že mu umožníme pochopiť, že zmena môže prísť len z vlastného rozhodnutia. Prakticky sa ho pred jeho prístupom k sebe nedá ochrániť. Pomoc by mohla spočívať napríklad v tom, že mu pomôžete pochopiť, čím sám umožňuje partnerovi, aby ním ľahko manipuloval. Cesta je cez posilnenie sebadôvery a tá sa získa cez skúsenosť. U niektorých to však zájde tak ďaleko, že priateľská pomoc už stačiť nebude, v takomto prípade môže pomôcť odborník. Predovšetkým vtedy, keď sťažujúca sa kamarátka začne byť odmietavá a neprijíma spätnú väzbu.

Manipulátor svoju pravú tvár skrýva pred inými. Zdroj: shutterstock

Prečo sebou nechávame manipulovať?

Manipulovateľné sme najľahšie cez strach, ale aj cez pocit viny a pocit menejcennosti. Sme také vtedy, keď nevieme povedať nie, ale aj vtedy, keď sa pre určité výhody vzdáme svojich kompetencií, slobody, zodpovednosti, necháme rozhodovať za nás, pretože nemáme silu, vôľu, skúsenosti alebo si neveríme. Často sebou necháme manipulovať, pretože sme zvyknuté na to, že nami niekto manipuluje, vytráca sa schopnosť manipuláciu včas odhaliť a primerane sa jej brániť.

Aký vplyv na nás môže mať vzťah s manipulátorom?

Vo všeobecnosti nás vzťah s manipulátorom vyzýva prebudiť sa, prebudiť svoju silu a nastaviť si hranice. To, čo zažívame v takomto vzťahu, sú tvrdé skúšky sebaúcty. Manipulátor využíva svoju prevahu nad druhým, zväčša na jeho úkor. Mnohé vzťahy sú postavené na vzájomnej manipulácii, vidno to predovšetkým pri závislých vzťahoch. Manipulátor môže byť k nám dobrý – robí veci za nás, pomáha nám, zahŕňa nás pozornosťou. Nič však nie je zadarmo. Minimálne prichádzame o svoju silu, sebadôveru, nadobudneme časom pocit, že bez toho druhého to samy nezvládneme. Predstava, že by sme o neho mohli prísť, je ohrozujúca. Naša závislosť sa prehlbuje, sebadôvera klesá. Ak manipulátor svoju prevahu získava cez poníženie, trpí tým naša sebaúcta. Hľadáme záchranára, pretože sme slabé, zo záchranára sa môže vykľuť manipulátor, ktorý trúsi znevažujúce poznámky. Tie v nás ešte viac prehlbujú pocity nedostatočnosti a to nás oslabuje. Sú ženy, ktoré žijú vo vzťahu, kde je zvykom manipulovať, žili tak rodičia, žijú tak samy, no nemajú dostatočnú motiváciu svoj vzťah prebudovať. Posťažovaním získajú pozornosť a pochopenie, že to majú ťažké, a tam sa ich ochota s tým niečo robiť končí.

Kedy je to ešte láska a kedy už len strach?

Keď máte strach z partnera, z jeho reakcií, zneisťuje vás, láska sa vytratí. Nejde potom už o lásku, ale o závislosť a jej ilúzie. Láska to už nie je vtedy, keď nemáme vo vzťahu priestor správať sa slobodne a prirodzene. Dôležitejšie je otočiť pozornosť na seba a preskúmať, či u mňa prevláda strach, obavy, úzkosť a vyhýbavé alebo obranné konanie, či k sebe pristupujeme s láskou, rešpektujeme svoje pocity, dôverujeme životu a sebe.