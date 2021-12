Dlho som nemala šťastie na mužov, ktorí by boli pre mňa dostatočne zaujímaví, aby som s nimi dlhšie vydržala. Väčšinu vzťahov som ukončila ja. Ale zoznámila som sa s mužom, s ktorým si viem predstaviť spoločný život. Prvýkrát sa však bojím, že by som ho mohla stratiť. Je dostatočne atraktívny, aby sa o neho zaujímali aj iné ženy, a mám strach, že by im mohol dať prednosť. Vydrží náš vzťah?

LUCIA A MILAN

Toto je pre vás nová skúsenosť, že láska nie sú len bezstarostné úsmevy, ale aj obavy o vzťah. A že na dobrom vzťahu bude treba pracovať z oboch strán, lebo je aj o zodpovednosti a tolerovaní sa navzájom. Či už ste na to pripravená, to ukáže čas. Či je pripravený partner, to sa ukáže tiež. V žiadnom prípade by ste sa toho nemali báť a rozmýšľať nad tým, čo bude. V tomto momente to máte vo svojich rukách.