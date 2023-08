Konečne som po uzávierke vytiahla svoje milované kolieskové korčule a išla som si prevetrať hlavu. Je to pre mňa ten najlepší tréning a relax v jednom, zbožňujem to! A ešte keď mám v blízkosti cyklochodník v takom nádhernom prostredí… Kľukatí sa popri riečke, vysoké staré stromy sa skláňajú nad hladinu a športovcom poskytujú osviežujúci tieň. Len keby tam nebolo toľko peších, ktorí sa nie a nie naučiť chodiť za sebou, ale zásadne sa rozťahujú po celom chodníku. Druhá kategória, z ktorej mi vlasy stoja dupkom, sú psičkári, ale čo už narobím.

Dnes už aj ja patrím medzi psičkárov. Zdroj: shutterstock

Svižné tempo sa postaralo o prísun endorfínov, spomalila som a vychutnávala som si posledný kilometer. Všetko sa zomlelo behom pár sekúnd. Za zákrutou som zaregistrovala vysokého muža so psom, samozrejme bez vôdzky. Neviem, čo ho podráždilo, ale hafan na mňa vyskočil a ja som sa skrbáľala na zem. Takéto pády môžu byť nebezpečné aj pre skúsených korčuliarov, našťastie som sa inštinktívne hodila do trávy mimo asfalt. Aj tak mi od bolesti a hnevu vyhŕkli slzy do očí. „Prečo nemáte psa na vôdzke, keď skáče na ľudí? Uvedomujete si, aké je to nebezpečné? Keby som išla po druhej strane, spadnem rovno do rieky. Ste normálny? Toto je bezohľadnosť!“ vypustila som na neho príval jedovatých slov, a to som sa ešte držala. Začal sa mi ospravedlňovať a dvíhať ma na nohy, ja som však zasyčala a pomoc som odmietla. Pes sedel zahanbene so skrúteným chvostom na zemi. Odkorčuľovala som domov a mala som náladu...fakt pod psa! To som celá ja! Niekto je na vine a ja sa cítim trápne. Nemusela som na neho tak vybafnúť, veď sa nič nestalo. A pes nebol agresívny, evidentne sa chcel len hrať. A ten chalan… bol to fešák! Och, radšej som zastavila prúd myšlienok, dala si sprchu a pustila nejakú blbosť v telke.

Matej, Dag a ja Zdroj: shutterstock

Na druhý deň som sa vybrala do obchodu a ako som hútala nad balíčkami cestovín, niekto ma oslovil… „Vezmite si tieto. Sú drahšie, ale tá chuť je fakt bomba!“ Ach, môj známy-neznámy z cyklochodníka! Zahundrala som, že ďakujem za radu. „Chcel by som sa ešte raz ospravedlniť za ten včerajšok a vytiahnuť vás na kávu, som Matej,“ predstavil sa. „Namiesto kávičkovania si radšej vychovajte psa,“ štekla som na neho, ale už mi mykalo kútikmi. „Pomaly sa budem báť vyjsť z domu, aby som vás nestretla,“ ale to som ho už podpichla so smiechom... V kaviarni, ktorá je hneď vedľa potravín, sme si potykali a keďže sa mi chcel ospravedlniť aj Dag (jeho pes), prijala som pozvanie na večernú prechádzku.