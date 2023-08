Keď som vysadila antikoncepciu, veľmi som pribrala. Všimla som si, že manžela už nepriťahujem tak ako predtým, no nečudo, do sto kíl mi veľa nechýbalo a milovali sme sa čoraz menej. Hanbila som sa ho spýtať, čo sa deje, a on ma nechcel raniť. Nakoniec sme aj tak chúlostivú tému sexu museli otvoriť. Povedal mi, že mu sex so mnou už nie je taký príjemný ako predtým. Áno, bola som ťažká a to, čo sme robievali predtým, už nebolo možné. Vyletela som na neho aj so spŕškou nadávok, pretože ma to veľmi urazilo, a pár dní sme mali tichú domácnosť, aj keď sa mi hneď ospravedlnil. Vedela som však, že má pravdu, a bolo mi to ľúto. Mala som riadnu nadváhu.

Prekonali hanblivosť

Manžel odvtedy prespával radšej na gauči, až kým som sa neodhodlala upraviť si stravu a naozaj aktívne cvičiť. Už ma totiž boleli kĺby a cítila som sa staršie o dvadsať rokov. S pohybom prišlo aj viac energie a moja túžba po milovaní s manželom. Obdivoval ma, ako zanietene chudnem a beriem to vážne. Porozprávali sme sa o všetkom a s rumencom na tvári som mu prezradila svoje pocity a túžby. Nebavil ma už sex v spálni, chcela som to na gauči, v kuchyni na zemi, dokonca sme sa milovali v garáži na kapote auta. To sme nezažili, ani keď sme boli čerství novomanželia. Odvtedy sa o sexe rozprávame pomerne často. Stále som v procese chudnutia, ale kilá idú dole, to je hlavné. Som rada, že mi manžel otvoril oči, i keď to nebolo nič príjemné, ale potrebovala som to počuť. Postupne skúšame nové veci, z niektorých sa stali pravidelné, pri iných sme si povedali povestné „raz a dosť“. Až po nesmelom prvom rozhovore o posteľných radovánkach sme prišli na to, že máme v sexe čo doháňať aj po 26 rokoch manželstva.