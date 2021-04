Chceli by ste očariť muža, ale neviete, ako na to? S týmito užitočnými radami to hravo zvládnete.

Múdra žena v každom chlapovi vidí charizmatického, silného, pracovitého, obetavého a sexi milenca. Taký muž sa potom ide pretrhnúť, aby jej víziu naplnil.

Buďte krásna (alebo to aspoň hrajte)

Aj vám táto veta zdvihla mandle? Hneď vám napadlo, že sa to síce ľahko povie, ale ťažko robí? Že s vekom, génmi ani veľkým nosom nič nenarobíte? Je to síce pravda, ale len čiastočne. Vďaka kozmetickým firmám, farbám na vlasy a zdravému životnému štýlu má šancu vyzerať skvelo – alebo aspoň dosť dobre – každá z nás. Len sa musíme naučiť správne kamuflovať.

Podľa odborníčky muži pri svojom výbere preferujú symetrickú ženskú tvár, zdravú pleť, veľké oči ďalej od seba, plné ústa a zdravé zuby. Zuby si dajte opraviť u dobrého zubného lekára. Pleť sa vám zlepší, keď prestanete fajčiť, budete 8 hodín spať, starať sa o seba a dokonale líčiť. Nič však nepreháňajte, mali by ste vyzerať prirodzene. Tvár, na ktorej je už z diaľky jasné, že ste sa s ňou ráno piplali dve hodiny, mužov odpudzuje.

Rozmaznávajte sa

(stále a akokoľvek)

„Potvora má pestovanú pleť, hladkú a jemnú ako hodváb, krásne ruky a pestované nechty, a nikdy, nikdy nie je naozaj tučná. A keď má nejaké to kilo navyše, ani si to nevšimnete,“ hovorí Laura Janáčková. To znamená len jedno. Musíte si na seba urobiť čas.

Na to, aby ste si šli pravidelne zacvičiť, napustili si teplú vaňu s bylinkovou soľou, každý večer sa nakrémovali, objednali sa na manikúru a pedikúru, stihli si odlakovať a nalakovať nechty... Potvora jednoducho vie, že keď bude spokojná sama so sebou, ocení to aj jej partner, a nemá problém sem- tam sa vykašľať na každodenné povinnosti (vrátane varenia večere a žehlenia košieľ), aby rozmaznala svoje telo aj dušu.

Naučte sa byť sebecká

(aspoň čiastočne)

Nie, nemusíte zabudnúť na celú rodinu. Ale ak svoju potrebu starať sa o všetkých preženiete a zabudnete na seba, čaká vás kolaps. Toto skrátka veľa vzťahov ani ľudí nevydrží. Láskyplná starostlivosť áno, ale musí mať hranice.

Nedovoľte, aby vám muža ukradla iná!

„Ak nebudete myslieť aj na seba, okolie to začne zneužívať a nakoniec možno príde iná žena, ktorá si čas na seba urobiť vie a muža vám zoberie,“ hovorí psychologička. Podľa nej je na to, aby sa žena zmenila na ženu KUS, je potrebný len čas. Ten však získate iba tak, že sa naučíte hovoriť nie a jednoducho si ho vezmete. Nakoniec, veď to nerobíte len pre seba, no nie?

Zvýšte si sebavedomie

(pomáhajú pochvaly a odmeny)

Problém je, že ho máme stále málo. Nie sme si isté, či sme dosť krásne, šikovné, úspešné, pracovité... dosaďte si namiesto bodiek čokoľvek, čo vám napadne. Koľkokrát za deň sa pochválite? Raz? Alebo vôbec? Potvora to má presne naopak. Kritiku príliš nerieši, zato sa vie pochváliť. „Zabudnite na babičkino samochvála smrdí!

Ak sa nepochválite sama, nikto to za vás neurobí. Ak si poviete nahlas vetu – Ale mi to dnes sekne!, tak si to nielenže sama uvedomíte a budete sa cítiť lepšie, ale dáte šancu aj okoliu, aby si to tiež všimlo,“ odporúča odborníčka na vzťahy tento jednoduchý geniálny trik. Rovnako dobre vraj funguje aj systém odmien. Neodmeňujte sa však, ak sa vám niečo nepodarí. Telo by si zvyklo, že odmena prichádza po páde, a to je zle.

Ako vyzerať dokonalejšie, ako sme

- Kúpte si kvalitnú podprsenku, ktorá zvýši vaše vnady.

- Maskujte. Nemáte štíhly pás? Upozornite na boky a prsia. Máte malé prsia? Zvýraznite pás a boky... Muži totiž nevedia kontrolovať viac ako tri veci naraz. Stačí, ak zabodujete jednou svojou prednosťou, a tú má každá z nás!

- Používajte gestá, prsty v páse upozorňujú na pomer pása a bokov, noha cez nohu priťahuje pohľad, vyzerajú štíhlejšie, dlhšie a zvodnejšie...

Ako si naplánovať deň

Pracovný

8 hodín spánku,

8 hodín práce,

4 hodiny domácnosť, rodina a povinnosti,

4 hodiny JA

Víkend

10 hodín spánku,

4 hodiny domácnosť,

10 hodín JA (plus zábava, rodinné výlety, cestovanie...)