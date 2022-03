Manžel sa jej zmenil pred očami. Pravda bola krutá... Niekto neveru tuší, inému by ani vo sne nenapadlo, že ho jeho láska klame. Ako to bolo vo vašom prípade?

Dominika si všimla, že sa jej manžel zrazu začal meniť pred očami. Keď zistila príčinu, rozhodla sa zbaliť kufre a opustiť ho. Podviedol ma po 10 rokoch v priebehu roka a pol s dvomi rôznymi ženami. Prišla som na to jednoducho tak, že sa mi zmenil pred očami. Keď s niekým žijete dlho, všimnete si, že niečo nie je v poriadku. Ešte stále nie sme rozvedení, všetko sa vlečie a to, čím som si prešla, by mi prislo nereálne, keby som to nezažila na vlastnej koži.

Dominika

